Péninsule: front commun contre la privatisation de l’extra-mural

Les maires et représentants des DSL de la Péninsule acadienne font front commun contre la privatisation du Programme extra-mural et de Télé-Soins. La gestion des services a récemment été confiée au groupe Médavie, un fournisseur de soins de santé privé sans but lucratif dirigé par l’ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, Bernard Lord.

Les membres de la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA), composée d’élus municipaux et de représentants de DSL, ont réitéré leur position lors d’une rencontre mercredi soir à Paquetville.

La CSRPA avait d’abord fait part de ses préoccupations en envoyant une lettre à l’ancien ministre de la Santé, Victor Boudreau. M.Boudreau a été remplacé par Benoît Bourque quelques jours après l’annonce de la privatisation lors d’un remaniement ministériel.

Même s’il s’est accordé une période de réflexion, le ministre Bourque a depuis annoncé son intention de maintenir la position de son prédécesseur.

«On va lui (à M. Bourque) envoyer la même lettre pour lui dire qu’on s’oppose à la privatisation. Les maires et les présidents de DSL ne sont pas d’accord avec les changements qui sont en train d’être mis en place», dit Georges Savoie, maire de Néguac et président de la CSRPA.

Les élus de la Péninsule acadienne entendent aussi réclamer un rendez-vous avec les députés provinciaux prochainement.

Selon Georges Savoie, la privatisation fait planer l’incertitude. Les élus redoutent d’importantes conséquences dans la région.

Le gouvernement provincial assure que les changements n’entraîneront aucune perte d’emploi. Selon lui, les soins de santé primaires seront plus accessibles et efficaces.

«Quand on dit que c’est un simple transfert des services à Médavie, de quelle façon ça va se faire? Il risque d’avoir des pertes d’emplois, et même si ce n’est pas le cas, ce ne seront plus nécessairement des postes syndiqués et les salaires seront donc moindres. Ce sont des choses qui inquiètent.»

Plusieurs autres organismes ont dénoncé la privatisation du Programme extra-mural et de Télé-Soins, dont le Réseau de santé Vitalité, Égalité santé en français et l’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick.