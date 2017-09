Le problème de chats errants prend de l’ampleur dans la Péninsule

Les chats errants pullulent dans la Péninsule acadienne. Des particuliers tentent de leur venir en aide, mais cela ne suffit pas. Tandis que le refuge SPCA, à Shippagan, déborde d’animaux à adopter, des vétérinaires se mobilisent.

Julie Savoie, de Lamèque, a toujours aimé les chats.

«Ils sont mystérieux, indépendants, et dans le même temps tellement affectueux.»

Présentement, elle en a une cinquantaine chez elle. Oui, une cinquantaine! Des gris, des noirs, des adultes, des chatons de quelques jours…

Son garage est devenu une caisse à résonance de miaulements. Les cages s’entassent dans cet abri où son mari avait l’habitude de stationner sa voiture et de bricoler.

«Maintenant, son auto reste dehors et on a rangé ses outils dans un coin», s’amuse-t-elle.

Qu’on ne s’y trompe pas, Julie Savoie ne collectionne pas les félins par plaisir. C’est sa manière à elle de sauver les chats errants et de remédier au problème de surpopulation de chats dans la Péninsule.

La jeune femme ne travaille pas présentement, elle peut s’impliquer pleinement dans cette activité qu’elle a entreprise de son plein gré et qu’elle poursuit bénévolement.

«J’ai lancé une page Facebook (Kittens/Cats Lady PA, NDLR). Je peux continuer grâce à la générosité des gens qui me donnent de la nourriture, des lingettes, des sacs de litière ou de l’argent. C’est grâce à ça que j’ai pu acheter les cages.»

Tous les jours, elle part en vadrouille dans le Nord-Est, repère des chats, les attrape et les ramène chez elle où elle en prend soin. Son initiative est de plus en plus connue. Des gens la contactent pour lui dire où se rendre.

«J’en trouve dans des fossés, dans les boisés ou près des abris», détaille-t-elle.

On lui en apporte aussi. En parallèle, Julie Savoie donne ces chats aux personnes et familles en recherche d’un animal de compagnie.

«Je me suis arrangée avec l’hôpital de la Péninsule, à Tracadie. Ils se chargent d’opérer les adultes. Les chats sont stérilisés quand quelqu’un en prend un.»

D’autres actions ont été mises en place avant celle de la résidante de Lamèque. L’an passé, une femme encore s’était mise à nourrir les chats errants regroupés au chantier naval, à Bas-Caraquet.

Elle les attrapait, les emmenait chez un vétérinaire partenaire qui les stérilisait et leur coupait le bout d’une oreille comme signe distinctif. Les félins étaient ensuite relâchés. La personne a arrêté d’agir de la sorte pour des raisons personnelles.

Le problème de surpopulation n’est pas nouveau.

«Ça fait des années que ça dure. Et ça devient très difficile», constate Nathalie Brideau, technicienne en soins vétérinaires à l’hôpital de la Péninsule acadienne, à Tracadie.

En 2010, l’établissement a commencé à héberger des chats sauvages. Elle le fait encore.

«On est au maximum de notre capacité. On en a une vingtaine en ce moment.»

De même, l’hôpital propose des tarifs préférentiels sur ses frais d’opération pour les personnes à faibles revenus.

«Ça peut aller jusqu’à près de 50%», renseigne Nathalie Brideau.

Celle-ci l’assure: la stérilisation est la seule solution pour enrayer le phénomène.

«Les gens en ont plus conscience qu’avant, mais il reste des progrès à faire. Certains croient que laisser une femelle avoir une première portée lui est bénéfique. Au contraire, la stérilisation les protège de tumeurs ovariennes et de cancers.»

De son côté Armand Jones, le secrétaire de la SPCA de la Péninsule acadienne combat une autre idée reçue.

«On s’imagine que les chats survivent facilement par eux-mêmes. C’est faux! Des études ont montré qu’un chat sauvage avait une espérance de vie moyenne de 3 ans. Elle est de 12 ans pour les animaux domestiqués.»

En dépit de cette prolifération, les félins ont toujours la côte auprès de la population.

«Les familles qui voyagent souvent et les personnes âgées les affectionnent particulièrement parce qu’ils demandent moins de soins qu’un chien. Ils peuvent rester 24 heures sans surveillance», fait remarquer Nathalie Brideau.

La SPCA déborde

Sur le comptoir d’accueil, dans un couloir, à travers une porte vitrée… Les chats sont omniprésents au refuge SPCA de la Péninsule acadienne, à Shippagan.

«On en a une quarantaine. On n’en a jamais eu autant. On est fait pour en avoir moitié moins, pas plus. On a été obligé d’en installer un dans les toilettes», révèle Linda Lanteigne, la directrice.

Sur l’ensemble des appels reçus chaque jour, une quinzaine concerne des chats à donner contre deux ou trois pour des chiens.

«On a une liste d’attente de 400 noms. C’est-à-dire que 400 individus attendent qu’une place se libère au refuge pour nous apporter leur chat. À cette échelle, ça ne veut plus rien dire. Il est évident qu’on ne les prendra jamais», ajoute Michael Randall, le président.

«C’est inquiétant parce qu’on ne sait pas quoi faire. Ça déchire le cœur de se retrouver face à tant de souffrance animale», indique le secrétaire, Armand Jones.

Les adoptions se font rares. La dernière remonte au mois d’août.

«Les annonces de chats gratuits à donner nous font du tort. On ne se fait pas d’argent sur les chats. Les frais demandés couvrent ceux engagés pour les vaccins et leur stérilisation», précise la responsable.

Dans de telles conditions, c’est le fonctionnement du refuge qui est remis en question, voire qui est mis en péril.

«Ça entraîne un surcroît de travail et de dépenses pour la nourriture et les factures chez le vétérinaire. C’est autant d’argent qu’on ne peut pas investir ailleurs», déclare Michael Randall.

La bâtisse a besoin de réparations. Linda Lanteigne en dresse la liste.

«Il faudrait changer le gravier dans le parc à chiens. Il en manque par endroits. On ne l’a jamais fait depuis notre ouverture il y a sept ans. Il y en a pour 1000$. La peinture intérieure est à refaire, les planchers pourraient être décapés et cirés. Je vois aussi d’autres menus travaux à effectuer.»

Le refuge à Shippagan n’est pas le seul de la SPCA à déborder de chats. La situation est tout aussi critique à Moncton, Fredericton, Miramichi et Bathurst. – VP

Reproduction exponentielle

La durée de gestation chez les chats varie entre 52 et 65 jours. En moyenne, une chatte a trois portées de 12 chatons environ. Si rien n’est fait, cela donne au terme de la deuxième année, une possibilité de 144 félins. Ce nombre est le résultat de la règle mathématique des probabilités. Il tient compte du facteur reproducteur de chaque animal. Dans cette logique, la prolifération se poursuit au fil des ans. Ainsi, au bout de quatre ans, sans aucune action de stérilisation, on arrive à une situation de plus de 20 000 chats.