Au tour de l’église de Bas-Caraquet de se lancer dans la Chasse à l’as

La popularité des loteries Chasse à l’as ne se dément pas. Le Comité de sauvegarde de l’église de Bas-Caraquet va bientôt lancer son propre tirage afin de recueillir les fonds qui permettront au comité de poursuivre les travaux de réparation sur l’église construite il y a plus de 100 ans.

Le premier tirage de la Chasse à l’as de trèfle aura lieu le 5 octobre. Le premier lot s’élève à 5000$. Les billets seront à vendre au presbytère de Bas-Caraquet les jeudi et les vendredi de 13h à 18h ainsi que le samedi de 13h à 20h. Les tirages auront lieu les samedis soir dans le sous-sol de l’église à compter de 20h15.

«On a vu les succès ailleurs, dont à Lamèque. Il y avait quelques églises qui nécessitaient des réparations et ils ont recueilli assez d’argent pour faire les travaux. Ça nous a donné un modèle à suivre», dit Lucie LeBouthillier, présidente du comité de sauvegarde.

À la fin juin, un groupe de Sormany, dans la région Chaleur, a remporté un gros lot d’environ 3,9 millions $ dans le cadre du tirage de la Chasse à l’as de coeur mis sur pied par la paroisse Saint-Pierre, qui regroupe cinq églises des îles Lamèque et Miscou.

De son côté, le Comité de sauvegarde de l’église de Bas-Caraquet a été créé à la fin 2013 pour éviter la fermeture et la démolition de l’église Saint-Paul de Bas-Caraquet. Des problèmes de structure avaient poussé le diocèse de Bathurst à fermer l’église temporairement.

Depuis ce temps, le Comité de sauvegarde a récolté près de 800 000$. Avec cet argent, les membres du groupe ont pu financer d’importants travaux, dont la réparation de l’intérieur et de l’extérieur du clocher, des travaux de maçonnerie sur la façade extérieure, des rénovations sur le toit et la réparation d’une croix installée sur le toit.

Le comité est toujours à la recherche d’environ 450 000$ pour terminer différents travaux.

«J’ai parlé avec le père McGraw de la paroisse Saint-Pierre. Il m’a encouragé à aller de l’avant avec la loterie. On souhaite que ça devienne gros comme à Lamèque», ajoute Lucie LeBouthillier.

Seul le temps dira si le tirage prendra de l’ampleur comme à Lamèque. Lucie LeBouthillier est prête à relever le défi.

«Si jamais on est chanceux et que ça devait arriver, les gens vont se retrousser les manches. Si on est victime de notre succès, le résultat sera qu’on aura plus de ressources pour sauver notre église. On aura peut-être même les moyens d’établir un fonds pour assurer sa pérennité à long terme. On peut toujours rêver.»