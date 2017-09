Deux cas de salmonellose décelés au N.-B.

L’Agence de la santé publique du Canada a lancé jeudi un avis au sujet de l’éclosion de salmonellose associée à des produits de poulet crus panés et congelés.

Elle a indiqué que 13 cas de salmonellose ont été décelés entre juin et août au pays: sept en Ontario, deux au Québec et deux au Nouveau-Brunswick et deux en Nouvelle-Écosse. Elle a ajouté que quatre personnes ont été hospitalisées, mais aucun décès n’a été constaté.

Les autorités poursuivent leur enquête.

La salmonelle est couramment présente dans le poulet cru et les produits de poulet crus panés et congelés. L’Agence a profité de l’occasion pour souligner que « la maladie peut être évitée en suivant de bonnes pratiques de manipulation, de préparation et de cuisson au moment de préparer ce type de produits alimentaires ».