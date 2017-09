Investiture libérale: Isabelle Thériault a pris sa décision

Ira-t-elle ou n’ira-t-elle pas? Les rumeurs enflent ces dernières semaines au sujet d’une possible candidature d’Isabelle Thériault à l’investiture libérale. L’actuelle directrice générale du Festival acadien ambitionne-t-elle de succéder à Hédard Albert, en tant que députée de la circonscription de Caraquet? L’intéressée a pris sa décision.

Rien ne fuite pour l’heure. Elle se positionnera mardi matin, au club plein air de la ville, lors d’une conférence de presse ouverte au public.

«J’ai été approchée au printemps. On m’encourageait à me présenter. C’est arrivé au moment où l’idée commençait à germer dans mon esprit», confie Isabelle Thériault, jointe par téléphone vendredi midi.

Elle avoue que sa réflexion s’est accentuée au cours du dernier mois.

«Je me suis nourrie de conseils. J’ai consulté ma famille et mes amis. J’ai aussi parlé avec des femmes engagées en politique et je constate qu’il y a un désir de faire les choses autrement.»

Officialisation ou renoncement? Isabelle Thériault lèvera le voile sur ses intentions en début de semaine prochaine.

La bataille à Caraquet pour l’étiquette libérale pourrait se jouer à deux. Yvon Godin, présentement maire de Bertrand, est le seul à s’être déclaré. Il l’a fait fin avril. Il poursuit sa campagne depuis.

«Ça se passe très bien. En ce moment, je me rends sur le terrain. Je me déplace dans les municipalités et dans les DSL, je rencontre les gens, et je reçois de bons commentaires. Ça m’encourage», annonce-t-il.

Sa priorité est d’apprendre ce dont la population locale a besoin et d’exposer sa vision.

«J’ai été enseignant en sciences pendant plus de 30 ans. Mon rôle était de vulgariser les notions et les connaissances. Eh bien là, c’est la même chose. Je veux réconcilier les gens avec la politique.»

Affronter Isabelle Thériault ne l’effraie pas.

«C’est stimulant. J’ai beaucoup d’estime pour elle. Elle a la jeunesse et le côté féminin, j’ai l’expérience. Tout ce que je souhaite, c’est une campagne propre. Il n’y aura jamais d’attaques et de coups bas de ma part. Il n’est pas question non plus d’en faire une guerre de clochers. Ce vote est avant tout un choix démocratique.»

Ce qui se profile intéresse au plus haut point le député en poste. Hédard Albert s’apprête à céder sa place après 16 années de règne, non sans un pincement au cœur.

«J’aime ma circonscription.»

En l’état actuel des choses, il lui est impossible de se prononcer en faveur d’un ou d’une candidat(e).

«Yvon Godin et Isabelle Thériault feraient du bel ouvrage. Je me suis entretenu avec les deux», lâche-t-il.

Les élections à venir marqueront la fin de sa vie publique.

«J’ai passé 35 ans à travailler pour les autres. Là, je vais travailler pour moi, passer du temps avec ma famille, jouer au golf et aux quilles.»

Contrairement à celle d’autres circonscriptions, la date du congrès d’investiture de Caraquet n’a pas encore été fixée par le parti.