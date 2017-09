Le message aux aînés: «Soyez actifs et socialisez»

Le nouveau défenseur des aînés du Nouveau-Brunswick ne veut pas manquer l’occasion de souligner pour une toute première fois la Journée internationale des personnes âgées, qui sera célébrée dimanche.

«Les personnes âgées du Nouveau-Brunswick possèdent une foule de connaissances et une vaste expérience qui contribue de manière positive à nos collectivités», a indiqué Norman Bossé, qui assume depuis peu la direction du Bureau du défenseur des aînés.

Pour celui qui est également le défenseur des enfants et de la jeunesse, il est impératif de ne pas ménager les efforts visant à mieux faire entendre la voix des aînés et protéger leurs droits, particulièrement ceux qui sont les plus vulnérables.

«Nous devrions toujours les célébrer, mais plus particulièrement le 1er octobre, journée désignée par les Nations Unies pour contrer l’âgisme et promouvoir les droits des aînés», a ajouté Norman Bossé.

Officiellement constitué le 1er juillet, le Bureau du défenseur des aînés assume des fonctions d’examen, d’enquête et de recommandation, en plus de conseiller le gouvernement et les collectivités sur les services aux aînés.

L’Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, qui a longuement milité afin que ces derniers puissent avoir leur propre défenseur, a joint sa voix à celle Norman Bossé afin de souligner la tenue de la Journée internationale des personnes âgées.

«Je dis aux aînés de profiter de l’occasion pour être actif dans les communautés, de socialiser avec les gens et de participer aux activités de prévention et de promotion de la santé afin que les aînés puissent demeurer autonomes le plus longtemps possible», a raconté Jean-Luc Bélanger, le directeur général de l’organisme.

Différentes activités se dérouleront au cours des prochains jours afin de célébrer la Journée internationale des personnes âgées.

Ainsi, la municipalité de Tracadie et la communauté rurale de Cocagne seront sous peu désignées en tant que Municipalité et communauté amies des aînés.

Ce projet permet de conscientiser les municipalités, communautés d’intérêts et régions rurales francophones du Nouveau-Brunswick aux besoins d’une population vieillissante et à l’importance d’investir dans le vieillissement en santé.