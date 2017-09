Réforme Morneau: des médecins menacent de quitter le N.-B.

La Société médicale du Nouveau-Brunswick poursuit sa campagne contre la réforme Morneau. Sa présidente agite une fois de plus le spectre d’un exode des médecins vers d’autres provinces si les changements sont adoptés tel quel.

Les médecins ne lâchent pas le morceau. Ils ne veulent rien savoir de la réforme de Bill Morneau et continuent de faire pression sur le gouvernement fédéral pour le pousser à faire marche arrière.

En point de presse, vendredi midi dans un hôtel de Moncton – où ses membres étaient réunis en assemblée générale annuelle – la présidente de la Société médicale du N.-B. a réitéré son opposition aux changements proposés.

Selon elle, le Nouveau-Brunswick pourrait écoper si la réforme est adoptée dans sa forme actuelle. Si tel est le cas, bon nombre de médecins prendront leur retraite, réduiront leurs heures ou plieront carrément bagage, a dit la Dre Lynn Murphy-Kaulbeck.

«L’une des choses qu’il faut garder en tête, c’est qu’au Nouveau-Brunswick, on paie présentement le troisième taux marginal d’impôt le plus élevé au Canada. Les médecins peuvent aller dans d’autres provinces où les taxes sont moins élevées.»

Son collègue de Doctors Nova Scotia, le Dr Tim Wallace, a lui aussi participé au point de presse. Il s’est rangé derrière elle. Selon lui, la Nouvelle-Écosse risque elle aussi de perdre des médecins.

«En Nouvelle-Écosse, un bon nombre de personnes ont été contactées par des recruteurs d’autres pays. J’ai déjà reçu une lettre de démission. Ça va se passer.»

Un appel aux gouvernements provinciaux

La Dre Murphy-Kaulbeck s’en est aussi prise au premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant. Elle aimerait qu’il prenne clairement position dans ce dossier et qu’il dise s’il appuie la réforme Morneau ou pas.

«Je pense qu’on peut dire que nous avons des préoccupations. L’une des préoccupations que l’on a, c’est que l’on n’a pas entendu le premier ministre ou le gouvernement à ce sujet.

(…) On a entendu des premiers ministres d’autres provinces exprimer des préoccupations quant à ces mesures et sur leurs impacts sur les soins de santé.»

Le Dr Tim Wallace est du même avis qu’elle. Il aimerait voir plus d’implication de la part des gouvernements provinciaux. Il rappelle que ce sont eux qui vont devoir gérer les conséquences de la réforme.

«Ultimement, les gouvernements provinciaux vont se retrouver avec sur les mains. Le gouvernement fédéral va prendre ses décisions. Et à ce moment, les gouvernements provinciaux vont devoir déterminer comment ils gèrent les conséquences.»

«C’est quelque chose qui doit être analysé pendant bien plus longtemps.»

La période de consultation de 75 jours lancée par le ministre Morneau doit prendre fin très prochainement, le 2 octobre.

La présidente de la Société médicale du N.-B. croit que le gouvernement doit prendre plus de temps afin de bien comprendre les conséquences négatives que pourraient avoir les changements proposés.

«C’est quelque chose qui doit être analysé pendant bien plus longtemps. On doit pouvoir déterminer les conséquences possibles. On doit avoir des discussions avant que les lois soient présentées et adoptéee», affirme la Dre Lynn Murphy-Kaulbeck.

Elle va plus loin et ajoute que le gouvernement devrait même élargir ses horizons. «Arrêtons, appuyons sur pause et prenons plus de temps pour regarder cela et vraiment analyser quelles sont les conséquences. Et j’ajouterais que l’on devrait regarder le système de taxation dans son ensemble. Je ne pense pas que l’on devrait cibler un groupe en particulier. »

La réforme Morneau en bref

Le ministre Bill Morneau souhaite l’adoption de plusieurs changements afin de mettre un frein à trois pratiques qui permettent à des entrepreneurs et à des professionnels de payer moins d’impôts grâce à la création d’une société privée. L’utilisation de ces outils de planification fiscale est tout à fait légale à l’heure actuelle.

1. La répartition du revenu – Aussi connue sous le nom de «saupoudrage», cette pratique permet de redistribuer les revenus d’une société privée afin qu’ils soient versés à des particuliers (tels que des membres de leur famille) qui gagnent moins d’argent (et dont les revenus sont moins taxés).

2. Les placements passifs – Le propriétaire d’une société privée laisse des revenus dans son entreprise, où ils qui sont moins taxés que s’ils lui avaient été versés directement. Les fonds ne sont pas investis pour faire croître l’entreprise ou pour la rendre plus efficace. Certains professionnels se servent de ce mécanisme pour accumuler de l’argent pour les aider à traverser des périodes creuses ou pour leur retraite.

3. Conversion d’un revenu régulier en gains en capital – Au lieu de distribuer les revenus sous forme de salaire ou de dividende, le propriétaire les distribue sous forme de gains en capital. Ces montants sont moins taxés, ce qui permet au propriétaire de la société de payer moins d’impôts.