Des soutiens-gorge qui ne passent pas inaperçus à Bathurst

Plusieurs centaines de soutiens-gorge ont été accrochés sur le pont principal de Bathurst pour sensibiliser la population à la cause du cancer du sein - Acadie Nouvelle: Béatrice Seymour

Le début du mois du cancer du sein ne passera pas inaperçu dans la région Chaleur. Plus d’un millier de soutiens-gorge, recueillis dans le cadre d’une campagne de financement pour la cause, ont été accrochés sur le pont qui mène au centre-ville de Bathurst, et ce jusqu’à dimanche.

En prévision du mois d’octobre consacré à la sensibilisation au cancer du sein, la radio anglophone à Bathurst a encouragé les femmes à faire don de leur soutien-gorge usagé. Elle a fait appel à deux entreprises de la région pour servir de lieu de dépôt. Les gens pouvaient aussi acheter une brassière en papier pour 2$ ou fournir une aide financière.

Michel Arseneau, un entrepreneur de Beresford, a mordu tout de suite à l’idée. Il s’est même engagé à donner 1$ à la cause par soutien-gorge déposé dans son magasin.

«J’ai trouvé le concept génial. Ce n’est pas facile de faire des collectes de fonds et il fallait avoir une formule à laquelle la communauté pourrait s’attacher. Si tu veux avoir un impact, il faut se démarquer, être original», indique le propriétaire de la Grange à Tapis.

«Nous avons été épatés de la participation. L’équipe d’UNI s’est passé le mot et quelqu’un est venu amener des brassières au magasin, mercredi. Les filles du service de rayons X de l’Hôpital de Bathurst nous ont remis 44 brassières et un don. Même le Bathurst High School s’est impliqué», mentionne-t-il.

Vendredi, des équipes ont suspendu les pièces de lingerie sur les garde-fous du pont principal à Bathurst, attirant ainsi l’attention des automobilistes et des piétons. Plusieurs saluaient l’initiative en klaxonnant. Pour des raisons de sécurité routière, les brassières ne resteront en place que durant trois jours.

Plusieurs centaines de soutiens-gorges ont été accrochés sur le pont principal de Bathurst pour sensibiliser la population à la cause du cancer du sein – Acadie Nouvelle : Béatrice Seymour Plusieurs centaines de soutiens-gorge ont été accrochés sur le pont principal de Bathurst pour sensibiliser la population à la cause du cancer du sein – Acadie Nouvelle : Béatrice Seymour

Bien que le chiffre final sera connu seulement lundi, environ 1700 ont été comptabilisées, bien plus que ce qui était prévu.

«Le concept n’est pas nouveau. Cela se fait ailleurs dans d’autres villes. Nous savions que ça pouvait fonctionner, parce que chaque fois que nous demandons à la communauté de faire des dons, elle répond présente. Cependant, nous étions un peu nerveux parce que c’est une première dans la région, reconnaît Lindsay Jackson, la directrice de programmation de Max FM

Elle espère que les femmes seront sensibilisées assez pour s’autovérifier et ne pas négliger leur mammographie.

Edgar Gionet, le propriétaire de NJM, situé au centre-ville de Bathurst, s’est joint au mouvement comme autre partenaire, surtout que la maladie a frappé de plein fouet sa famille.

«Ma mère est morte du cancer du sein quand j’avais 2 ans. À l’époque, il n’y avait pas grand espoir pour celles qui en étaient atteintes. Maintenant, le taux de survie est énormément plus élevé, surtout quand le diagnostic est tôt. Les brassières sur le pont ne sont pas là pour une rigolade. La population sera au courant du pourquoi du geste, parce que c’est extrêmement visible. Dans ce sens, c’est réussi», dit celui dont l’entreprise est spécialisée dans les réparations de cellulaires et de tablettes.

Les dons seront versés à la Société canadienne du cancer. Quant aux sous-vêtements, ils prendront la direction des organismes communautaires oeuvrant pour les démunis.