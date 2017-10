Acte de terrorisme à Edmonton: 5 personnes blessées dont un policier

Cinq personnes, dont un policier, ont été blessées samedi soir lorsqu’un véhicule a foncé sur eux, à Edmonton, en Alberta, dans ce qui est considéré comme une «attaque terroriste» par la police.

Un suspect âgé de 30 ans, connu des policiers, a été arrêté, et la police croit qu’il a agi seul. Mais les autorités n’excluent pas que d’autres individus soient impliqués.

Un premier incident est survenu près du Stade du Commonwealth où se déroulait un match de football des Eskimos d’Edmonton, dans le cadre d’une soirée d’appréciation envers les militaires.

A l’extérieur, un véhicule a soudainement foncé dans une barricade policière, frappant un policier qui effectuait des contrôles de routine. Un individu est sorti du véhicule et a attaqué au couteau le même policier, qui a été hospitalisé pour des blessures qui ne menacent pas sa vie.

Le suspect s’est enfui à pied et une chasse a l’homme a été entamée.

Entre-temps, un drapeau du groupe armé État islamique a été découvert dans le véhicule de modèle Malibu abandonné.

Quelques heures plus tard, un camion cube «U-Haul» a été intercepté par les policiers qui ont demandé au conducteur de s’identifier. Les agents ont alors remarqué des ressemblances avec le propriétaire de la Malibu blanche.

Confronté à ces informations, le conducteur a redémarré et accéléré en direction du centre-ville d’Edmonton, déclenchant une poursuite policière.

Le conducteur du camion aurait intentionnellement happé quatre piétons pour ensuite faire des tonneaux et se renverser.

Les policiers ont alors sorti le suspect du camion par la pare-brise qui avait été fracassé. Il a été menotté et arrêté.

Les deux événements seraient reliés et l’œuvre du même individu, selon la police.

La partie de football entre les Eskimos d’Edmonton et les Blue Bombers de Winnipeg avait pour thème «soirée de remerciement pour les militaires canadiens». Le Chef d’état-major de la défense, le général Jonathan Vance, a participé aux cérémonies d’avant-match. Plus de 800 jeunes scouts étaient attendus sur place et bon nombre d’entre eux devaient camper devant le stade.

La première ministre d’Alberta, Rachel Notley, a offert ses meilleurs vœux de rétablissement aux victimes via son compte Twitter.