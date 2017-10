Plusieurs personnes ont participé à la Marche de la vie, samedi, à Moncton, sous le soleil.

L’événement a rassemblée des grands et moins grands pour une marche et une course.

Organisée par la Fondation canadienne de la santé cardiaque, la marche vise à sensibiliser les gens sur les saines habitudes de vie et la santé cardiaque.

L’activité sert également à récolter des fonds pour les maladies du coeur.