Le tourisme automnal en plein essor au Nouveau-Brunswick

Le tourisme automnal est en vogue, au Nouveau-Brunswick. Le nombre de visiteurs dans les attractions touristiques de la province pendant cette saison de rêve a augmenté de 36% au cours des cinq dernières années.

L’automne est un moment merveilleux pour visiter le Nouveau-Brunswick. Que ce soit pour une escapade d’un week-end au mont Sugarloaf, pour se perdre dans le labyrinthe de maïs de Salisbury, ou bien pour observer le feuillage multicolore des forêts du parc Fundy, les visiteurs sont de plus en plus nombreux à investir les attractions touristiques à ce moment de l’année.

Il s’agit d’un moteur économique important pour la province.

L’Acadie Nouvelle a sollicité des statistiques du gouvernement provincial pour tenter de mieux comprendre les tendances dans cette industrie et les retombées économiques qu’elle nous apporte. La saison touristique d’automne s’étend de début septembre au 9 octobre, selon les chiffres du gouvernement du Nouveau-Brunswick.

Nous avons choisi de nous attarder sur les données de 2012 à 2016. Aucune information sur 2017 n’était encore disponible au moment de notre requête.

Force est de constater que les taux de fréquentation combinés des attractions publiques ont connu une augmentation fulgurante au cours des cinq dernières années.

Alors qu’ils étaient 180 807 à visiter l’une ou l’autre des attractions publiques de la province en 2012, ils ont été 260 554 à le faire en 2016. C’est une croissance de 36%.

Les visites du Parc national Fundy ont doublé pendant la même période, passant de 32 479 visiteurs à 60 128 en septembre de la même période, puis de 15 267 visiteurs à 30 423 en octobre.

La croissance du taux d’occupation de chambres d’hôtel reflète également cette tendance. Le taux provincial, lui, a gonflé de 57% (157 565) à 67% (178 361) en septembre, puis de 52% (145 908) à 57% (154 504) en octobre.

La région de Miramichi et du Sud-Est (excluant Moncton-Dieppe) a vu la plus forte croissance avec 23% (1784) pour septembre et 14% (931) pour octobre, suivie de près par la région de Fundy avec 17% (5818) et 10% (3108), respectivement.

Sans surprise, la plus forte croissance nette en location totale revient à Moncton et à Dieppe. Les hôteliers, les gîtes et les motels ont loué 8293 (12%) chambres de plus en septembre et 4086 (7%) pour le mois d’octobre.

La Péninsule acadienne est la région qui a enregistré la plus faible croissance de location de chambre en automne et la seule où une diminution a été enregistrée en automne. Le nombre de chambres louées est passé de 14 178 à 15 128 (1%) pour septembre et de 12 558 à 12 136 le mois suivant.

Il ne nous a pas été possible d’obtenir le nombre de locations d’emplacements de camping en automne seulement dans les parcs provinciaux. Les taux de visite globaux ont toutefois augmenté sur toute la ligne de 2012 à 2016.

Le nombre de nuitées à la plage Murray est passé de 6628 à 9200 et celui de la plage Parlee, de 9393 à 11486. Nous savons toutefois que celle-ci a connu une baisse de fréquentation en 2017 en raison du cas de pollution bactérienne récurrente qui s’est ébruité, faisant fuir les touristes cet été. Ils ont été 10 649, selon ce que rapportait l’Acadie Nouvelle plus tôt ce mois-ci.

La fréquentation des parcs provinciaux a aussi connu une croissance marquée, à l’exception du parc provincial de Mactaquac qui a vu une diminution de 6109 visiteurs au cours des cinq dernières années. Les monts Carleton et Surgarloaf ont eu la côte auprès des amateurs de grand air, avec des augmentations de 4371 et de 23 412 visiteurs pendant toute l’année, respectivement.

La route Fundy

Véritable trésor caché, la route Fundy permet de découvrir toute la beauté que recèle ce parc national du Nouveau-Brunswick. La vue est époustouflante en automne. La route de 19 kilomètres épouse la côte sud de la province, le long des falaises de la baie de Fundy. Elle est accessible par la route 111, à une dizaine de kilomètres du village de St-Martins, à l’est de Saint-Jean.

La promenade, parsemée de 23 belvédères, peut s’effectuer en voiture, à pied ou à bicyclette. Les sentiers sont également accessibles aux fauteuils roulants. De nombreuses allées piétonnes donnent accès à des plages isolées, à des estuaires et à des rivières.

Les amateurs de sensations fortes pourront traverser un pont suspendu de 84 mètres en longueur.

Les employés du parc invitent les propriétaires de chien à amener leur meilleur ami pour profiter du plein air. Des biscuits canins sont distribués aux visiteurs à partir du Centre d’interprétation, situé sur la rivière Salmon.

Braver le mont Pain de sucre

L’escalade du mont Pain de sucre est un incontournable. Mieux connu sous son nom anglais de Sugarloaf, ce sommet de 281 mètres situé tout juste en bordure de la ville de Campbellton fait partie de la chaîne des Appalaches qui traverse l’Amérique du Nord. Il s’agit d’une destination particulièrement attrayante en automne, un lieu aux sentiers tapissés des couleurs de la saison.

Ils sont près d’une centaine par jour à visiter ce parc provincial à cette période de l’année.

Plus de 25 kilomètres de chemins de randonnées à pieds et à vélo serpentent le parc provincial, dont le sentier Terry-Fox qui fait une boucle de 4 km autour de la base du mont. L’ascension est accessible même aux néophytes, son sommet étant atteignable en un peu plus d’une heure. Une plateforme d’observation trône à la crête du mont, offrant une vue prenante de la rivière Restigouche, de la baie des Chaleurs, puis des montagnes de la Gaspésie, à l’horizon.

Le mont Sugarloaf possède le seul centre de vélo de montagne des provinces de l’Atlantique avec service de remonte-pente. Les sentiers sont ponctués de sauts, de virages inclinés, de structures en bois et autres obstacles inclinés.

Sur la route des vins

C’est bien connu, les connaisseurs de vins raffolent de l’automne. Heureusement pour eux, il existe un circuit du domaine viticole dans le sud-est de la province.

Mario Griffin, amateur de vin et auteur du best-seller acadien Tire-Bouchon éditions 2010 et 2012, parle d’une quinzaine d’établissements allant de Saint-Jean à Memramcook, en passant par Fredericton et Bouctouche. Si tous offrent des produits de caractéristique du Nouveau-Brunswick, la production de vin est malgré tout tempérée par le climat en province.

Il faut des conditions favorables pour faire maturer le raisin à la perfection, ce ne sont donc que des cépages plus résistants au froid qui font la coupe.

«On va parler de Frontenac, de Léon Milo, de Maréchal Foche, tous des raisins qui sont un peu plus résistants à nos hivers rigoureux.»

Malgré qu’il n’y ait pas beaucoup de vins faits entièrement avec des raisins, il y a beaucoup de petits fruits utilisés dans la confection. Il s’agit d’y aller avec un esprit ouvert, dit-il.

«Il faut un peu sortir des sentiers battus et donner la chance au coureur. Je crois qu’ils ont des choses intéressantes à offrir, que ce soit des produits à base de rhubarbe de la Magnetic Hill Winery ou du cidre de pomme du Verger Belliveau.»

En kayak sur la rivière Saint-Jean

Le Nouveau-Brunswick est sillonné d’un vaste réseau de rivières, au grand bonheur des amateurs de descente en canoë ou en kayak. La rivière Saint-Jean est un rendez-vous annuel pour plusieurs. Le cours d’eau s’écoule sur 400 km, en passant par Edmundston, la gorge de Grand-Sault, Fredericton puis Saint-Jean, où les puissantes marées de la baie de Fundy refoulent le courant aux rapides réversibles.

Chaque automne, des centaines de touristes abordent l’affluent depuis Florenceville-Bristol, cette ville du comté de Carleton, au sud de Grand-Sault. Les eaux paisibles permettent d’admirer le paysage d’automne qui se dessine sur la rive dans toute sa splendeur.

Brent MacKay, de chez Riverview Outfitters, fourmille d’activité jusqu’à la fin octobre. Les touristes y louent des kayaks et des canoës.

«Juste hier, nous avons eu un groupe de 34 personnes qui sont venues louer des embarcations chez nous. Ça n’arrête pas jusqu’à ce qu’il commence à faire trop froid, mais même là il y a des mordus qui arrêtent seulement une fois que la glace a pris le dessus.»

Brent MacKay se souvient d’avoir fait du kayak depuis qu’il est enfant. Il aime partager sa passion avec les visiteurs.

«C’est une chose de voir la rivière de la route, mais sur l’eau, c’est une tout autre perspective. On dirait que tu es loin de tout tes problèmes. Il y a juste le son de l’eau contre tes rames.»