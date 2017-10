Attouchements sexuels: «Cet homme a détruit ma vie»

Un sexagénaire de la Péninsule acadienne encourt un an de prison pour avoir commis plusieurs attouchements sexuels sur des enfants. Il a comparu en cour, lundi matin, à Caraquet.

«C’est la pire chose qui pouvait nous arriver à ma famille et à moi. Je ne suis plus la même personne depuis. (…) Cet homme a détruit ma vie.»

Droite et solennelle, Gaëlle* tente d’exprimer ce qui la mine depuis deux ans maintenant. En ce lundi, le soleil brille au-dehors, mais à l’intérieur du Palais de justice de Caraquet une lourdeur oppressante pèse sur les débats qui ont commencé en fin de matinée.

Jean-Pierre* a été convoqué pour l’imposition de sa peine. Il est accusé d’agressions sexuelles sur des enfants. Trois victimes – des jeunes filles au moment des faits – ont déposé plainte contre lui.

Gaëlle est la mère de l’une d’elles. Son débit se veut neutre. On perçoit ici et là la colère qu’elle s’efforce de contenir.

«J’ai vendu notre maison familiale parce que je ne supportais plus de vivre en face de chez lui. Ma fille est encore très anxieuse et irritable. Je ne suis pas apte à travailler et sous médication. Je ressens toujours de la peine et de la culpabilité. Celles de l’avoir accepté dans nos vies. Il a profité de notre vulnérabilité. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça», poursuit-elle.

Assis sur un banc, à quelques centimètres seulement de la mère de famille, Jean-Pierre écoute, impassible. Ce témoignage reste le moment le plus émouvant de l’audience. Gaëlle y tenait, c’est elle qui a demandé à s’exprimer.

Ce jour de septembre 2015 où elle a appris que sa fille avait été abusée reste ancré dans sa mémoire comme le point de départ d’un profond traumatisme. L’agresseur n’était pas un inconnu, il est le grand-père de la fillette.

Quand elle a su l’horrible vérité, Gaëlle ignore que son enfant n’est pas la seule victime. Deux autres gamines déclarent que Jean-Pierre s’est mal comporté avec elles: ses nièces.

Leur discours à toutes raconte la même histoire. L’homme âgé aujourd’hui dans la soixantaine profitait d’un moment seul avec elles, chez lui, pour les inviter à venir s’asseoir sur lui.

Une fois qu’il les avait attirées de la sorte, il glissait sa main entre leurs cuisses et caressait ce que l’une d’elles décrit comme étant ses «parties privées». Puis, il s’arrêtait. La honte, la peur, la gêne les ont empêchées de le dénoncer, jusqu’à ce que leur parole se délie.

«Je ne me sentais pas bien quand il faisait ça. J’avais hâte que ce soit fini. Je n’aimais pas qu’il me touche.»

Cette déclaration figure dans le rapport des enquêteurs, à l’issue de l’audition d’une victime. Jean-Pierre ne nie pas sa responsabilité. Il a plaidé coupable aux trois chefs d’accusation émis à son encontre.

«Il assume d’autant mieux qu’il a lui-même été victime d’attouchements sexuels quand il était adolescent, par un membre de sa famille. C’était à une époque où ces actes étaient tabous et où les révéler était mal vu», a souligné l’avocat de la Défense.

Me Serge Robichaud s’est interdit, dans sa plaidoirie, de pointer cet argument pour excuser son client.

«Mais ça explique bien des choses», considère-t-il.

Lui et l’avocat de la Couronne, Me Michel Allain, sont parvenus à une recommandation conjointe. Le procureur a suggéré à la juge, Me Johanne-Marguerite Landry, de condamner Jean-Pierre à une peine de 12 mois de prison, assortie d’une période de probation et de l’interdiction d’entrer en contact avec les victimes.

Il est également proposé que le mis en cause soit enregistré au fichier des délinquants sexuels et qu’il fournisse un échantillon de son ADN.

La magistrate a choisi de s’accorder un délai de réflexion avant de statuer. Elle souhaite étudier la jurisprudence. Jean-Pierre sera fixé sur son sort le 23 octobre. D’ici là, il a été placé en détention.

Par le biais de son avocat, il a exprimé «ses sincères excuses» aux victimes et à leur famille.

*Dans cette affaire, le tribunal a émis une ordonnance de non-publication. Ce qui nous interdit de diffuser la moindre information permettant d’identifier les victimes. C’est pourquoi tous les prénoms utilisés dans cet article ont été modifiés, à l’exception de ceux de la juge et des avocats.