Fin du service de navette vers le Burger King et le St-Hubert à la CDJ d’Edmundston

Le service de transport gratuit entre l’école Cité des Jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston et les restaurants voisins Burger King et St-Hubert aura été somme toute de courte durée.

Les promoteurs de l’initiative ont annoncé lundi l’arrêt immédiat du controversé service de navette récemment mis en place par les deux établissements de restauration rapide.

Cette décision intervient à la suite d’une rencontre tenue vendredi entre les franchisés du Burger King et du St-Hubert Express et les dirigeants de la polyvalente et du District scolaire francophone du Nord-Ouest.

«Notre principal objectif demeure toutefois, c’est-à-dire de continuer nos démarches visant à assurer la sécurité des élèves qui circulent à pied sur le Chemin du 15 août», a expliqué Marco Godbout, responsable du développement des affaires de l’entreprise Edmundston Truck Stop.

En entrevue à l’Acadie Nouvelle, M. Godbout a indiqué que le District scolaire et la direction de la polyvalente soutenaient les efforts des entreprises afin d’améliorer la sécurité des élèves et l’idée de la construction de trottoirs sur cet axe routier.

Confrontés par l’arrivée soudaine de ce service de transport durant l’heure du dîner, le District scolaire et la direction de l’école avaient souligné qu’ils encourageaient leurs élèves à demeurer sur place et à profiter pleinement de la vie étudiante qui y est offerte et du service de cafétéria au menu santé offert à un coût raisonnable.

D’autres voix s’étaient également élevées afin de dénoncer le projet qui était jugé comme faisant la promotion de la malbouffe auprès des jeunes élèves du secondaire.

Selon Marco Godbout, le district et l’école ont fait part de leurs inquiétudes en ce qui a trait à la rentabilité de leur cafétéria et de la crainte de voir celle-ci fermer ses portes.

«On ne veut pas mettre ça en péril. La dernière chose qu’on veut tous voir arriver, c’est la fermeture de la cafétéria qui nourrit environ 1000 élèves en plus des enseignants et du personnel de l’école», affirme le représentant du Edmundston Truck Stop.

«Les jeunes semblaient apprécier ce service et le fait de ne pas devoir franchir à pied la distance qui sépare l’école des restaurants», ajoute Marco Godbout.