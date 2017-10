Le maire de Shediac affrontera l’ancien chef de cabinet de Victor Boudreau lors de la course à la succession de l’ex-ministre de la Santé dans Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé.

Victor Boudreau a annoncé le mois dernier qu’il ne solliciterait pas de nouveau mandat lors des élections provinciales de l’automne prochain, laissant ainsi le champ libre aux aspirants au trône de cette forteresse libérale.

Deux candidats ont l’intention de briguer l’investiture du Parti libéral dans la circonscription.

Le maire de Shediac, Jacques LeBlanc, a confirmé au journal, lundi, qu’il avait reçu le feu vert du Parti libéral pour participer au congrès à l’investiture.

«Pour moi, c’est une opportunité et un nouveau défi dans ma carrière politique. J’ai fait mes preuves. Ça va faire dix ans que je suis en politique municipale. Je suis un type de gars de qui travaille fort. La circonscription me tient à coeur et je veux vraiment contribuer à l’essor de la région», a-t-il confié.

M. LeBlanc doit annoncer officiellement sa candidature cette semaine lors d’une conférence de presse.

Jacques LeBlanc a été réélu à la tête du conseil municipal de Shediac pour un deuxième mandat l’an dernier. Il était auparavant conseiller de la municipalité. Il est aussi comptable dans une résidence pour personnes âgées de Shediac.

Même s’il devenait le candidat officiel du Parti libéral, Jacques LeBlanc a l’intention de conserver son poste à la mairie jusqu’aux élections provinciales.

Selon le président de l’Association libérale de la circonscription, Bernard Gautreau, le maire de Shediac est le seul candidat à avoir présenté officiellement sa candidature. Un deuxième candidat ne devrait cependant pas tarder à le faire.

Pascal Haché a confié à l’Acadie Nouvelle qu’il songeait «très sérieusement» à briguer l’investiture dans Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé.

M. Haché a notamment été le chef de cabinet de Victor Boudreau à l’époque du gouvernement du premier ministre Shawn Graham. Il a également été président de la Fédération des étudiantes et des étudiants du centre universitaire de Moncton.

«Je pense que j’ai l’expérience et l’énergie nécessaire pour représenter les gens de ma communauté. C’est un de mes rêves depuis bien longtemps qui semble finalement pouvoir devenir réalité», a indiqué M. Haché.

«Il est temps que notre génération s’implique et s’engage en politique. Un vent de renouveau, ça fait toujours du bien, surtout quand ça vient à la politique», estime l’homme de 33 ans.

Pascal Haché est le directeur adjoint de la campagne de financement Évolution de l’Université de Moncton.

Puisque la date du congrès à l’investiture n’a pas encore été annoncée, d’autres candidats pourraient encore signaler leur intention de succéder à Victor Boudreau.

Bernard Gautreau souhaite que l’événement se déroule cet automne afin de laisser suffisamment de temps au futur candidat pour se préparer en vue des élections du 24 septembre 2018. La décision revient cependant au chef du parti, le premier ministre Brian Gallant.

M. Gallant pourrait aussi décider de court-circuiter le processus d’investiture en choisissant lui-même une candidate féminine pour les élections. Afin de favoriser la participation des femmes en politique, le Parti libéral a donné à son chef le droit de choisir lui-même jusqu’à trois candidates sans qu’elles aient à se soumettre au vote des membres du parti.

Bernard Gautreau espère cependant que le premier ministre s’abstiendra de faire usage de cette prérogative dans Shediac-Beaubassin-Cap-Pelé, même si une candidate féminine aurait de très bonnes chances d’être élue en raison de la popularité du Parti libéral dans la région.

«J’ai déjà donné mon opinion à l’Association provinciale. Je ne suis pas en faveur de ça. Si une femme veut se présenter, elle doit avoir la même chance que les autres candidats. Elle doit mettre sa candidature et être à la convention de nomination comme les autres», avance le président de la circonscription.

Selon Victor Boudreau, il serait «probablement mal vu» pour M. Gallant de nommer une candidate sans passer par le congrès à l’investiture alors que deux personnes ont déjà signalé leur intention de poser leur candidature.

«Je pense que ça serait mal reçu par les membres», dit-il.

M. Boudreau n’a pas l’intention d’appuyer officiellement l’un ou l’autre des candidats lors de la course à l’investiture. Il compte bien cependant offrir son soutien à celui qui sera choisi par les membres pour représenter le Parti libéral lors des élections.

«Je pense qu’il faut laisser le choix aux membres, mais c’est certain qu’une fois que cette personne-là aura été choisie, je suis certainement prêt à l’aider à se faire élire en 2018.»

Depuis sa création en 1974, la circonscription de Shediac a toujours été remportée par le Parti libéral. Lors des dernières élections, Victor Boudreau a été réélu pour un quatrième mandat avec 60,1% des voix.