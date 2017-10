La planification du Frichti 2018 est déjà commencée

Malgré la pluie et le temps froid, le comité organisateur du premier festival de cuisine de rue de Dieppe, le Frichti, considère l’événement comme étant un succès.

La planification de l’événement en 2018 est déjà entamée.

Les propriétaires des camions «étaient tous très heureux et ils ont tous voulu s’engager pour l’année prochaine.

Ça nous dit que la formule fonctionne bien», a indiqué le président du Club Rotary de Dieppe, Terry Gaudet.

Seul bémol, la somme amassée grâce à la vente d’alcool n’a pas été aussi élevée que prévu en raison de la température.

«Puisqu’il a fait froid, on n’a pas fait beaucoup de profits, mais on a bien fait du point de vue de la promotion du club Rotary et du centre-ville de Dieppe».

Tous les fonds récoltés lors de l’événement permettront au Club Rotary d’aider les jeunes de la communauté. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle