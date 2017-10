Travail sécuritaire NB freine la hausse des cotisations pour 2018

Les employeurs néo-brunswickois devront composer avec une augmentation de 15% du taux de cotisation moyen à la sécurité du travail l’an prochain. La hausse sera finalement moins importante que prévu.

Travail sécuritaire NB a annoncé lundi que le taux de cotisation des employeurs passera de 1,48$ à 1,70$ (par tranche de 100$ des salaires assurables) en 2018.

Le mois dernier, la société de la Couronne prévoyait de fixer le taux entre 1,96$ et 2,23$. Ce qui représentait une augmentation variant de 32%, pour le scénario optimiste, à 51%, pour le scénario le plus prudent.

La direction de Travail sécuritaire NB expliquait alors qu’une telle augmentation était nécessaire pour assurer la viabilité du régime d’indemnisation des travailleurs accidentés.

Le conseil d’administration de l’organisme estime que le coût réel du régime d’indemnisation sera de 1,93$ en 2018. Il affirme pourtant avoir réussi à limiter la hausse en réduisant ses frais d’administration et en ramenant à 100% – au lieu de 110% – le niveau de capitalisation.

Cependant ces mesures ne résoudront pas les défis à long terme du régime, prévient la présidente du conseil d’administration, Dorine Pirie. Le fardeau supporté par les entreprises pourrait continuer de s’alourdir.

«Pour maintenir un équilibre entre notre but quant à la durabilité à long terme et la sécurité des prestations versées aux travailleurs blessés et à leur famille, le conseil prévoit que des augmentations seront nécessaires à l’avenir en vertu de la législation actuelle.»

L’augmentation que les employeurs connaîtront l’an prochain variera selon la classification attribuée à leur entreprise et à leur historique en matière d’accidents de travail.

Les plans initiaux de TSNB avaient provoqué une levée de boucliers de la part de la communauté des affaires. Dans un communiqué, la Coalition des Employeurs du Nouveau-Brunswick s’est tout de même dite «très inquiète» par l’annonce de lundi.

«Il est prudent et nécessaire pour nous de prendre le temps de déterminer l’impact à court et à long terme sur la viabilité du système, et la capacité à payer des employeurs», a réagi Joel Richardson, président de la coalition.

Travail sécuritaire NB avait imposé une première augmentation moyenne de 33% des cotisations patronales en 2017.

La Société de la Couronne expliquait alors répondre à la hausse des indemnisations versées aux travailleurs. Selon TSNB, cette tendance serait liée à des changements de politique à la suite de certaines décisions rendues par le Tribunal d’appel des accidents du travail.

En mai, le gouvernement provincial a annoncé la création d’un groupe de travail chargé d’étudier l’indemnisation des accidents du travail. Ce groupe participera à une série de consultations publiques cet automne et devrait présenter ses recommandations avant la fin de l’année.

Fredericton a également demandé à la vérificatrice générale de se pencher sur «l’optimisation des ressources» de TSNB et de s’assurer que l’organisme administre les programmes de la manière la plus efficace possible.

«Nous aurions espéré que Travail sécuritaire NB attende le dépôt des rapports du groupe de travail et de la vérificatrice générale avant d’augmenter les taux», a indiqué lundi le ministre du Travail, Gilles Lepage.

«Lorsque l’ancien ministre a écrit au président du conseil d’administration de Travail sécuritaire NB en mai, il a demandé de veiller à ce que les augmentations tarifaires de 2018 soient aussi minimales que possible.»