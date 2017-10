Tuerie à Las Vegas: Francelle Maria avait songé à assister au spectacle

Des artistes acadiens ont vivement réagi à la fusillade survenue dimanche soir lors d’un concert à Las Vegas et qui a fait une cinquantaine de victimes.

Habituée de Las Vegas où elle donne souvent des spectacles, la chanteuse Francelle Maria s’est dite littéralement dévastée à l’annonce de la tuerie qui aurait également fait 400 blessés.

Il faut dire que l’artiste qui est originaire de Dieppe était en spectacle dans un casino de Las Vegas la fin de semaine précédant le drame, non loin du lieu de la tuerie.

«Je n’ai habituellement pas de spectacle à donner les dimanches soirs. Si le hasard avait fait en sorte que mes dates de spectacles à Las Vegas soient une semaine plus tard, il y aurait eu de fortes chances que je sois sur place pour voir se produire Jason Aldean», a indiqué Francelle Maria à l’Acadie Nouvelle.

Qui plus est, l’artiste country qui fait carrière aux États-Unis depuis quelques années doit à nouveau monter sur scène à Las Vegas, et ce du 19 au 21 octobre ainsi que du 14 au 16 décembre.

«J’avoue ne même pas encore avoir pensé à ces spectacles à venir, mais j’assume que the show must go on», a laissé savoir l’artiste, visiblement heureuse d’être à son domicile de Los Angeles plutôt que de se trouver dans la capitale mondiale du divertissement.

Francelle Maria était sur scène à Laguna Beach, en Californie, au même moment où se déroulait le drame.

«Plusieurs de mes amis étaient en spectacle à différents endroits à Las Vegas dimanche soir, on m’a raconté pendant mon spectacle qu’il y avait des évacuations à travers les fenêtres, c’était malade!»