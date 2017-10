Une Acadienne domiciliée en Floride a tout perdu pendant l’ouragan Irma

Une Acadienne âgée de 78 ans originaire de Lac Baker a tout perdu dans un incendie en Floride pendant l’ouragan Irma. Dorine Nadeau, tante du militant acadien Jean-Marie Nadeau, traverse une période difficile, mais demeure optimiste: «nous sommes tous en bonne santé et c’est tout ce qui compte.»

Les vies de Dorine Nadeau, de son fils Ghislain et de son chien Moomoo ont été bouleversées, pendant la nuit du 10 au 11 septembre, lors du passage de l’ouragan Irma à Palm Coast, dans le nord-est de la Floride.

L’ouragan était prévu et la femme âgée de 78 ans s’était préparée pour une inondation dans le quartier. Elle n’avait cependant pas envisagé que sa maison pourrait être la proie de flammes.

Au cours de la tempête, le vent a fait tomber un arbre sur un fil électrique devant sa maison. Inquiète, elle a contacté sa compagnie électrique et l’a avisée de l’incident. Son fils a installé une génératrice afin qu’ils puissent traverser le phénomène météorologique extrçeme plus confortablement.

Tout se déroulait comme prévu, jusqu’à ce qu’une alarme sonne indiquant que le taux de monoxyde de carbone était élevé dans la maison. Ghislain a éteint la génératrice et Dorine et lui ont fait le tour de la maison afin de s’assurer qu’il n’y avait rien d’inhabituel.

Une heure plus tard, un voisin a frappé à la porte arrière. «Il disait: “votre maison est en feu! Votre maison est en feu!” J’ai ramassé ma bourse et mon petit chien, puis je suis sorti. Mon fils a pris son porte-monnaie et ses clés d’automobile», explique Mme Nadeau.

Le fils de Mme Nadeau et le voisin ont tenté de contrôler le brasier en attendant les pompiers. Les soldats du feu sont enfin arrivés, mais ils ont dû quitter avant d’avoir inspecté la maison en raison des vents qui dépassaient les 100 km/h.

«On pensait que le feu était éteint, mais il y avait beaucoup de fumée dans la maison.»

Mme Nadeau et son fils, réfugiés chez le voisin, vérifiaient la maison périodiquement.

«Tout à coup, le voisin a regardé et il a dit “votre maison est en feu”. Là, c’était incroyable. La maison était en feu et il y avait beaucoup de vent. On avait peur que ça atteigne la maison des voisins. On avait également peur que ça brûle les arbres du voisinage, même s’il avait beaucoup plu et que le bois était mouillé.»

Le brasier a duré de 3h à 7h30. Les pompiers ont vérifié la maison à trois reprises au cours de la journée. À 19h, tout était fini. C’est alors que Mme Nadeau a constaté l’étendue des pertes.

«Nous avons tout perdu. Tout perdu. Après 78 ans, nous avons beaucoup de choses. Des albums de photos, une peinture de la maison où j’ai grandi. J’avais beaucoup de choses que je voulais donner à mes petits enfants et à mon arrière-petite-fille. En plus, je suis une personne qui achète ses cadeaux d’avance pour les anniversaires, donc tout ça, c’est perdu aussi.»

«C’est une partie de la vie. On l’accepte, malgré que ça soit difficile. Du moins, nous sommes tous en bonne santé. C’est ce qui compte dans la vie. Les affaires matérielles… on ne les remplacera jamais parce qu’il y en a trop. Mais on est en bonne forme et c’est le plus important.»

Mme Nadeau et son fils ont réussi à sauver plusieurs documents importants. Ils étaient locataires de la maison incendiée, donc ils n’auront pas à se charger du processus avec les assureurs. Depuis l’incendie, ils habitent chez des voisins, dans des hôtels et dans un petit appartement vacant qui appartient à une amie.

Le petit chien Moomoo est nerveux, selon Mme Nadeau, mais il s’adapte petit à petit à sa nouvelle situation.

L’Acadienne et son fils considèrent leurs options pour l’avenir. Ils cherchent un logement à moyen terme à l’extérieur de la région, qui est balayée par des ouragans sur une base presque annuelle. Mme Nadeau considère même la possibilité de retourner au Canada.