Atcon: 63 millions $ d’argent public malgré un train de vie luxueux

Le plus récent rapport de la vérificatrice générale du Nouveau-Brunswick révèle un train de vie luxueux chez Atcon alors que l’entreprise de Miramichi sollicitait l’aide financière de la province.

Selon Kim MacPherson, Atcon a dépensé 700 000 $ en produit de luxe à des fins personnelles sur une période de trois ans avant sa faillite qui a coûté plusieurs dizaines de millions de dollars aux contribuables de la province.

Atcon a notamment fait l’achat d’une propriété de vacances à Aruba et de bijoux et la location d’une voiture de luxe. Des cotisations à des régimes enregistrés d’épargne-retraite et des versements pour les impôts sur le revenu des particuliers ont également été effectués à partir des comptes de l’entreprise, selon Mme MacPherson.

«Certains membres de la famille des cadres supérieurs clés, qui ne semblaient pas être présents de façon régulière et soutenue chez Atcon, ont reçu des salaires importants», note la vérificatrice générale.

De 2008 à 2010, Atcon a également loué un avion d’affaires au coût de 8,2 millions $.

Au fil des ans, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, principalement à l’époque du gouvernement libéral de Shawn Graham, a accordé 63,4 millions en aide financière à l’entreprise de Miramichi malgré l’opposition des experts de la fonction publique.

La majorité de cet argent a été perdu lorsque Atcon a fait faillite en 2010.