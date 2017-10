Une clinique comme solution à la pénurie de médecins à Shippagan

Le projet a été de longue haleine, mais grâce à une collaboration avec le Dr Gilbert Blanchard, une clinique médicale vient d’ouvrir à Shippagan. La municipalité espère enfin avoir trouvé une solution à une pénurie de médecins dans la région.

La Dre Marie-Hélène Ranger a commencé à accueillir des patients lundi matin dans un bureau satellite de la Polyclinique Isabelle-sur-Mer, situé au 3e étage de la succursale d’UNI Coopération financière à Shippagan.

Une deuxième médecin pourrait se joindre à l’équipe en 2018, précise le Dr Gilbert Blanchard, l’un des fondateurs de la Polyclinique Isabelle-sur-Mer, à Bas-Caraquet.

L’arrivée de la Dre Ranger était attendue par les gens de la communauté depuis longtemps. Selon le réseau Vitalité, seulement huit médecins de famille sont en poste dans les régions de Shippagan, Lamèque et Miscou.

En comparaison, 18 médecins de famille sont actifs dans le Grand Caraquet et les patients de Tracadie peuvent compter sur les services de 14 médecins de famille.

«Il manque de médecins à Shippagan et on veut se positionner pour l’avenir. Il y a des médecins qui travaillent très fort ici, mais ils ne peuvent plus vraiment prendre de nouveaux patients. Il y a aussi les médecins de l’Hôpital et Centre de santé de Lamèque, mais on peut dire qu’il y a quand même un manque dans la région», dit Anita Savoie Robichaud, maire de Shippagan.

Au cours des dernières années, le réseau Vitalité a recruté près d’une vingtaine de nouveaux médecins dans la Péninsule acadienne, mais aucun ne s’est installé à Shippagan, malgré la disponibilité de deux numéros de pratique, regrette le Dr Blanchard.

«Les nouveaux médecins ne veulent pas nécessairement se lancer en affaires en ouvrant leur propre clinique et se casser la tête avec le recrutement de personnel, les tâches administratives et ainsi de suite. Ils veulent arriver avec un service clé en main. J’étais convaincu qu’avec une clinique qu’il serait plus facile de recruter des médecins.»

D’après Anita Savoie Robichaud, ils sont nombreux dans la région à voyager à Bathurst, Caraquet et Tracadie pour voir un médecin de famille.

Le projet a nécessité des investissements d’environ 45 000$. La part de la municipalité s’élève à 25 000$. Cependant, il y a quelques années, la municipalité a dépensé 60 000$ pour se porter acquéreur d’un ancien local de la GRC. L’objectif est d’y éventuellement ouvrir un centre de services de santé, explique la maire Savoie Robichaud.

«On va continuer de travailler ensemble pour s’assurer que ça se réalise à l’avenir», ajoute le Dr Blanchard.

Il promet aussi de continuer de militer auprès du réseau de santé Vitalité et du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick afin de recruter des médecins à Shippagan et à Lamèque.

Il encourage la population de s’inscrire au service d’Accès Patient NB en composant le 811. Il s’agit d’un registre provincial pour les gens n’ayant pas accès à un médecin de famille.

«Le gouvernement accorde les numéros selon les demandes. Si personne n’est sur la liste, il n’y aura pas d’autres médecins. Plus la liste est longue, plus il est facile pour des gens comme moi d’aller voir la régie et le ministère et de faire une demande pour d’autres numéros de pratique.»