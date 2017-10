Memramcook met la main sur la course de patinage extrême

Contre toute attente, la course de patinage extrême habituellement tenue à Bathurst aura bel et bien lieu cet hiver. L’événement prendra toutefois place à Memramcook… et pourrait y rester pour de bon.

Les événements de février 2017 sont encore frais dans la mémoire des bénévoles. Déception, frustration; le fruit de centaines d’heures de travail acharné a fondu comme un glaçon sous les rayons du soleil.

Une température anormalement élevée a endommagé la piste glacée de 450 mètres construite sur la butte du Collège communautaire de Bathurst.

Il était devenu impossible d’y présenter la dernière des cinq étapes de la saison 2016-2017 de la Coupe Riders en toute sécurité. Le comité organisateur a dû se rendre à l’évidence: il fallait annuler.

Les organisateurs ont jugé bon de prendre un temps d’arrêt pour 2018, question de permettre aux bénévoles de se ressourcer.

Voilà que cette pause pourrait s’avérer plus longue que prévu. Memramcook sera l’hôte de la course de patinage extrême à l’hiver 2018. Elle aura lieu sur la butte à l’arrière de l’Institut de Memramcook, située en plein cœur du village. L’épreuve est de calibre amateur pour l’instant, mais advenant des résultats positifs, elle pourrait monter de grade. La Belle Vallée pourrait faire partie de la Coupe Riders dès 2019, comme c’était le cas de Bathurst, depuis quelques années.

C’est Bruno Richard qui a tendu la main aux élus de la municipalité du Sud-Est. Le cerveau derrière l’organisation des courses de patinage extrême depuis ses débuts au Nouveau-Brunswick était déçu de devoir faire une croix sur l’événement, cet hiver.

«Ça faisait un bout que j’étudiais d’autres possibilités, que je regardais pour d’autres endroits propices afin de tenir cette course-là. Memramcook m’a semblé être une bonne idée.»

Les installations avoisinantes – l’école et l’aréna -, ainsi que la pente quelque peu cahoteuse, en font un emplacement idéal pour ce genre de course, explique-t-il.

Le conseil municipal a immédiatement signifié son intérêt.

Le maire, Michel Gaudet, parle d’une occasion en or pour démontrer tout ce que Memramcook a à offrir. L’emplacement de la municipalité, près de Moncton, c’est-à-dire aux portes de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse, favorisera la participation de patineurs de ces autres provinces, selon lui.

«De Halifax à Bathurst, c’est quand même près de 500 km de route», ajoute-t-il.

Les préparatifs sont toujours en cours de planification, mais Memramcook s’affiche déjà comme l’un des partenaires officiels de l’événement. Le conseil municipal a promis d’y investir 5000$, entre autres pour l’achat d’assurance ainsi que pour assurer la présence d’un employé municipal qui se chargera de coordonner et de superviser la création de la piste glacée.

Celle-ci devrait mesurer de 300 à 400 mètres, selon les estimations de Michel Gaudet.

Le comité organisateur a l’embarras du choix pour aller chercher d’autres commanditaires, poursuit-il.

«Comme c’est la seule course du genre dans tout l’Atlantique, on peut aller chercher des commanditaires d’un peu partout.»

Il prévoit des retombées économiques alléchantes pour Memramcook et souhaite garder l’événement dans la municipalité à l’avenir, advenant un succès cet hiver.

«On a les tournois de hockey habituel, mais ceci va certainement nous attirer beaucoup plus de visiteurs pendant notre Carnaval d’hiver. C’est bon pour l’économie du village et nous aurons très certainement des retombées économiques intéressantes à cause de ça.»

Un avenir incertain pour Bathurst

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, le maire de Bathurst et président du comité organisateur de 2017 confirme qu’il était au courant que Bruno Richard cherchait un autre site pour la tenue de l’événement. Les bénévoles de sa municipalité sont toujours un peu amers de leur expérience de l’hiver dernier, avoue Paolo Fongemie.

L’avenir du patinage extrême dans la région Chaleur est incertain.

«Pour tout de suite c’est non pour 2019, mais après on aura peut-être un peu plus confiance en nous.»

Le maire voit d’un bon œil la tenue de la course à Memramcook et souhaite tout le succès du monde à Memramcook. Il a même offert son aide à Bruno Richard.

«S’ils ont besoin d’un coup de main ou d’un autre arbitre, c’est certain que je veux les aider. Il faut initier les gens à ce genre de course là. J’espère qu’ils auront plus de chance que nous avec la météo, mais avec des températures de 30 degrés pendant la période de chasse à l’orignal, ça augure mal.»

Questionné à savoir si Bathurst allait éventuellement livrer bataille à Memramcook pour faire partie de la Coupe Riders, Paolo Fongemie estime que ce serait un heureux problème.

« Il n’y en a pas beaucoup au Canada des événements du genre. J’ose croire que si on devait avoir deux courses de patinage extrême au Nouveau-Brunswick le même hiver, que les deux courses seraient aussi populaires l’une que l’autre.»