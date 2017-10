Péninsule: élan de générosité envers un adolescent né sans palais

Les gens de la Péninsule acadienne se mobilisent pour venir en aide de Sean-Samuel Boulanger, de Cap-Bateau. L’adolescent âgé de 11 ans est né avec une malformation cranio-faciale. Sa tante, Mélanie Noël, a lancé une campagne de sociofinancement pour aider la famille à couvrir les dépenses liées à d’importants soins orthodontiques.

Sean-Samuel Boulanger, élève de la 6e année à l’école L’Étincelle de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, est né sans palais et sans voile de palais. Il n’avait pas de paupières inférieures et il avait des fentes faciales des yeux jusqu’aux lèvres. Il a déjà subi une douzaine de chirurgies, dit sa mère, Jessica Duguay.

Au fil des années, plusieurs des soins reçus étaient couverts par la régie de l’assurance-maladie du Québec, la province où Sean a passé les premières années de sa vie. La suite s’annonce cependant moins évidente.

Sean-Samuel nécessite maintenant d’importants soins orthodontiques qui ne sont pas couverts par l’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick, affirme Jessica Duguay, mère de quatre autres enfants. Les coûts pourraient s’élever à 14 000$.

«Il a besoin de soins d’un orthodontiste spécialisé. Il a besoin d’appareils d’orthodontie, d’une greffe osseuse et probablement des implants dentaires aussi. Cette partie n’est pas couverte par le gouvernement, semble-t-il.»

Depuis quelques semaines, Jessica Duguay a consacré plusieurs heures à chercher des renseignements qui pourraient l’aider à couvrir les frais.

«J’ai contacté plusieurs endroits différents, dont l’Hôpital IWK à Halifax, l’Hôpital Shriners pour enfants à Montréal. On est comme dans une zone grise. Pour nous, il est né comme ça, alors pourquoi les soins ne seraient pas couverts?»

Selon Véronique Taylor, porte-parole du ministère de la Santé, en général, l’assurance-maladie du Nouveau-Brunswick couvre les chirurgies maxilio-faciales (mâchoire et visage), mais pas les prothèses, ni les appareils orthodontiques.

«Au cours des dernières semaines, on m’a transféré à plusieurs numéros différents, je suis tombé sur plusieurs boîtes vocales. Parfois, je tombe sur quelqu’un qui n’a aucune idée pourquoi on m’a transféré vers lui. Les gens se lancent beaucoup la balle. Pourtant, je n’ai pas l’impression qu’ils ne veulent pas m’aider, mais c’est plutôt qu’ils n’ont pas de matière à ce sujet», constate Jessica Duguay.

L’inaction n’est plus une option, affirme-t-elle. Elle craint que la condition de son fils s’empire si rien n’est fait au cours des prochaines années.

«Le bas de son visage est plus avancé que la partie du haut, et plus ça va, plus le bas de son visage s’avance. Ses canaux nasaux sont écrasés dû au fait que son cranio-facial n’est pas assez grand. La chirurgie permettrait de dégager les voies respiratoires. Je sais qu’il a besoin de soins. Plus il vieillit, son visage s’affaisse. Je n’ai pas envie que ça s’empire.»

Campagne de sociofinancement

Il y a quelques semaines, Jessica Duguay a lancé un cri de coeur sur sa page Facebook personnelle. Le message a été vu par sa cousine Mélanie Noël, qui a décidé de passer à l’action en organisant une collecte de fonds sur le site Go Fund Me. En date de mardi matin, plus de 3705$ ont été amassés.

«Je me suis dit qu’il fallait faire quelque chose, alors j’ai pensé à lancer quelque chose sur Go Fund Me. Depuis, il y a comme eu un effet boule de neige. La communauté est grandement impliquée pour l’aider.»

Non seulement des gens ont fait un don sur internet, mais des enseignants de l’école L’Étincelle de Sainte-Marie-Saint-Raphaël et les parents des amis de Sean ont mis la main à la pâte pour donner un coup de main à la famille. Des organismes et des entreprises de la région ont aussi lancé des initiatives.

«Les gens ici vont toujours s’entraider, alors ça ne me surprend pas qu’ils soient aussi généreux. C’est beau à voir et c’est touchant. Ça fait chaud au coeur.», souligne Mélanie Noël.

Bien que l’objectif initial a été fixé à 14 000$, les coûts à long terme seront probablement nettement plus élevés, ajoute Mme Noël.

«Ça va probablement en prendre beaucoup plus étant donné les déplacements et d’autres chirurgies à venir.»

Mélanie Noël demande aux intéressés d’effectuer un don sur internet (www.gofundme.com/aider-pour-le-visage-de-sean) ou par le biais d’un versement bancaire. Il est possible d’obtenir plus de renseignements par courriel, (sean12017@hotmail.com).