La population scolaire chute dans le Nord mais progresse dans le Sud

La tendance démographique est loin de s’inverser dans les classes. Les écoles du nord du Nouveau-Brunswick continuent de se vider au profit de celles du sud de la province.

Les données obtenues par l’Acadie Nouvelle reflètent l’exode rural qui sévit depuis plusieurs années.

Avec 9305 inscriptions, le District scolaire francophone Nord-Est encaisse une perte de 184 élèves. La saignée concerne aussi bien la Péninsule acadienne que la région Chaleur.

On compte désormais 1547 élèves à Tracadie (-32), 781 à Caraquet (-44), 794 à Shippagan (-45). Les inscriptions sont passées de 1515 à 1488 dans les écoles de Bathurst, alors que Petit-Rocher a perdu 27 élèves à la rentrée.

En revanche, la situation s’est stabilisée dans les cinq écoles du Restigouche qui accueillent 1562 élèves à la rentrée, soit un de plus que l’année dernière. La nouvelle a de quoi rassurer dans une région où huit écoles ont fermé leurs portes au profit de deux regroupements.

Comment expliquer cette diminution?

«Il y a sûrement plusieurs aspects, mais la dénatalité et l’exode comptent pour beaucoup», analyse Annie LeBlanc-Levesque, porte-parole du district.

«Si on compare aux dernières années, la diminution semble vouloir se stabiliser. L’année dernière, nous avions une diminution de 187 élèves alors qu’en 2015-2016, on comptait 210 élèves en moins», ajoute-t-elle.

La décroissance scolaire n’est pas aussi marquée du côté du District scolaire francophone Nord-Ouest qui enregistre 5304 inscriptions à la rentrée, soit 31 de moins que l’an passé.

La baisse peut sembler anecdotique mais elle confirme la fonte de la population scolaire dans la région au cours des dernières années. En 2011, le district accueillait 374 élèves de plus qu’aujourd’hui.

Sur une note plus positive, la province compte cette année 28 993 élèves francophones, soit 56 de plus que l’année dernière. Ce constat est d’autant plus encourageant que la population scolaire francophone du Nouveau-Brunswick était en chute libre depuis le début des années 2000.

Les classes se remplissent dans le Sud

Le District scolaire francophone Sud continue d’accueillir d’accueillir davantage d’élèves. Ils sont 14384 à fréquenter les écoles du sud de la province (+319).

Les effectifs du district ont grossi de 1170 depuis la rentrée 2013. Il représente désormais près de (49,6%) de l’ensemble de la population scolaire francophone de la province.

Avec 3872 élèves à Dieppe (+91) et 3251 à Moncton (+176), l’attraction du Grand Moncton se confirme cette année encore. Les écoles de Fredericton et Saint-Jean accueillent également plus d’enfants à la rentrée (+107).

Cette tendance masque cependant d’importantes disparités. En effet, l’augmentation est principalement concentrée dans les grands centres urbains.

Alors que les établissements du Grand Moncton doivent s’adapter à une croissance continue et gérer les problèmes sur surpopulation, le déclin se poursuit dans le comté de Kent.

De Richibouctou à Miramichi, la région a perdu 71 élèves depuis l’an dernier. Les effectifs scolaires francophones ont diminué légèrement dans la communauté de Bouctouche et les alentours (-27).