Un 45e Festival des huîtres fêté en grand à Maisonnette

Le 45e Festival des huîtres de Maisonnette sera fêté en grand. Nouveauté cette année, un chapiteau pourra recevoir 800 personnes.

La présidente du festival, Sylvie Cormier, était plongée jusqu’au cou dans les préparatifs lors du passage de l’Acadie Nouvelle, mercredi après-midi.

Entre deux coups de téléphone, elle attendait l’arrivée imminente d’Annie Blanchard pour une prise de son en vue du spectacle d’ouverture du festival en soirée.

«Ça va vite, ça va bien. Il y a plusieurs choses de dernières minutes. Il faut être sûr que tout sera prêt pour que tout le monde soit satisfait et d’avoir une réussite à 100%», dit-elle.

Les préparatifs sont encore plus demandant cette année. Un grand chapiteau a été érigé derrière la salle paroissiale pour accueillir 800 personnes. Un gros changement, comparativement aux 200 places de la salle habituellement utilisée.

«Pour tout le roulement du festival pendant la fin de semaine, on attend quelques milliers de personnes», souligne Sylvie Cormier.

Qui dit plus d’espace, dit aussi programmation musicale plus étoffée. Et un nouveau cocktail, que certains risquent d’apprécier à distance, verra également le jour.

«Cette année on reprend la formule du quinzième festival. Vendredi soir, pour le spécial à M. Râteau on aura son cocktail, qui est une bière spéciale servie avec des huîtres dedans», souligne Mme Cormier.

Plusieurs souvenirs

Sylvie Cormier a été couronnée reine des huîtres à la quinzième édition.

«Après tout ce temps-là, je suis encore là-dedans. Ça me tient à coeur. Je souhaite au festival une relève pour un autre 45 ans», lance-t-elle.

Les duchesses font partie de la tradition du festival. Plusieurs semaines avant le festival, elles vendent des billets et la couronne va à celle qui a récolté le plus d’argent.

«On se rappelle toujours quand les records sont battus. Le record actuel est celui de ma soeur Francine Cormier, elle a vendu pour 11 000$ de billets. Ça fait beaucoup de porte-à-porte», raconte Sylvie Cormier.

La bénévole de longue date Monique Savoie se rappelle de son côté que servir bénévolement aux tables du festival l’a aidé à avoir son premier emploi.

Alors en 11e année, elle avait appliqué à un poste de caissière ouvert par le gérant de l’époque à la caisse populaire, Roméo Boudreau. Elle a décroché le poste.

«Il m’a dit plusieurs années après qu’il m’avait vu au festival servir les tables et qu’il voulait que je vienne travailler à la caisse», raconte-t-elle. Elle a terminé sa carrière à la Fédération des caisses populaires à Caraquet, après 32 ans.

Le festival a été fondé en 1972 à la suite de la fermeture de la pêche à cause de la maladie de Malpèque.

«Ils ont lancé le Festival des huîtres pour refaire découvrir le produit, pour montrer que l’huître était à nouveau consommable et étendre le marché le plus loin possible», raconte Sylvie Cormier.