Bathurst en a assez des édifices délabrés

Un des plus vieux bâtiments à Bathurst, sur l'avenue King, est voué à la démolition - Acadie Nouvelle : Béatrice Seymour

La Ville de Bathurst intensifie ses efforts pour se débarrasser des édifices et des résidences délabrés sur son territoire, quitte à s’occuper elle-même de leur destruction.

Le nouveau conseil, élu en mai 2016, a dans sa mire de faire respecter son arrêté municipal visant les lieux dangereux et inesthétiques.

Les autorités municipales de Bathurst mettent la pression sur les propriétaires pour qu’ils rénovent ou démolissent ce qui pollue la vue.

De fait, selon les données obtenues auprès de l’hôtel de ville, deux édifices ont été démolis par la municipalité. Sept ont été rasés par les propriétaires. La direction municipale a barré et sécurisé cinq autres bâtiments qui représentaient un danger pour le public. Et tout ceci depuis le 1er juin 2016.

«Quatre dossiers sont présentement en œuvre alors que le personnel de la Ville est en communication avec les propriétaires des structures», a indiqué Luc Foulem, le porte-parole de la Ville de Bathurst.

Condamné, un des plus vieux édifices, situés au coin de l’avenue King et de la rue Main, au centre-ville, est voué à tomber sous le pic des démolisseurs.

C’était tout d’abord un hôtel, construit vers les années 1840. Par la suite, il a abrité différentes sortes de commerces dont un magasin de vêtements, un salon de coiffure, un restaurant, en plus des appartements à l’étage. L’endroit a changé plusieurs fois de main.

Un des copropriétaires depuis 1988, s’attendait à effectuer les réparations, mais la situation a tourné court.

«J’ai voulu rénover, mais la Ville m’a arrêté parce que ce n’était pas conforme aux normes de construction. J’étais fâché et j’ai décidé de l’abandonner. J’ai coupé l’électricité. Je ne paye pas les taxes. J’ai ôté les portes et j’ai mis du contreplaqué pour ne pas que les gens rentrent», a expliqué Jimmy Karatzios, propriétaire également du Frank’s Fur, situé en face.

Finalement, l’entrepreneur est en négociation pour vendre le terrain. Il prévoit que la transaction se concrétise d’ici quelques semaines.

«La Ville ne peut pas me forcer à démolir. Celui qui va acheter s’en occupera et si je ne vendais pas, j’aurais remis les clés à la Ville en disant de faire ce qu’elle veut. Je ne dépense aucun sou de plus là-dessus.»

La municipalité peut s’acquitter de raser un lieu en décrépitude et tenter de se faire rembourser par le gouvernement provincial. Le procédé est long parce qu’il faut que la mairie essaie à plusieurs reprises de récupérer les frais auprès du propriétaire du bien.

«Des [dispositions] existent, lorsque la Ville procède à la démolition d’une structure à ses propres frais. [Elle] peut faire une demande de remboursement auprès du ministère des Finances. La démarche complète, incluant la démolition, peut prendre jusqu’à deux ans», affirme M. Foulem.

Rien ne garantit toutefois que Fredericton approuvera le remboursement.