Création d’emplois réels ou fictifs? Opportunités NB blâmé

De gauche à droite: Paul Fudge, Stephen Lund et Dan Seems d'Opportunités NB. - Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

L’agence provinciale de développement économique du Nouveau-Brunswick promet d’être plus transparente à la suite d’un rapport accablant de la vérificatrice générale.

Kim MacPherson ne s’est pas contentée de blâmer Opportunités NB pour sa lenteur à adopter ses recommandations dans le sillage de l’affaire Atcon dans son rapport publié mardi.

La vérificatrice générale s’en est également prise à l’agence pour son opacité dans sa façon de rendre des comptes sur ses efforts en matière de création d’emplois.

À son avis, Opportunités NB cache trop d’information pour permettre aux citoyens d’évaluer s’ils en obtiennent suffisamment pour leur argent lorsque l’agence décide d’aider financière une entreprise contre la promesse de création de nouveaux emplois.

Opportunités NB refuse notamment de révéler combien d’emplois ont véritablement été créés à la suite de ses subventions.

«Ça ne suffit pas de dire combien d’emplois on pense qui seront créés ou combien d’emplois ont été promis. Qu’en est-il des véritables emplois?», a indiqué Mme MacPherson devant un comité de députés lors de la présentation de son deuxième rapport sur l’affaire Atcon.

Sans les véritables chiffres, «on ne peut pas raisonnablement évaluer la performance de l’aide financière qui a été distribuée», a-t-elle prévenu.

La vérificatrice générale avait recommandé une première fois à l’agence en 2015 de modifier sa façon de faire, mais sans résultat.

Le refus de la part d’Opportunités NB de présenter des données détaillées sur ses efforts de création d’emplois avait suscité la grogne de l’opposition officielle en janvier lors du passage des représentants de l’agence devant un comité de l’Assemblée législative.

«Nous n’allons pas vous partager (ces informations). Certaines de ces entreprises sont publiques, d’autres ne le sont pas. Pour des raisons de concurrence, certaines entreprises ne veulent peut-être pas partager ces informations», a avait répondu à l’époque le directeur général de l’agence, Stephen Lund, aux questions du député Kirk MacDonald sur le véritable nombre d’emplois créés dans certaines entreprises grâce à l’argent des contribuables.

Le chef des progressistes-conservateurs, Blaine Higgs, ne s’est pas gêné pour critiquer Opportunités NB et le gouvernement, mardi, à la suite des commentaires de la vérificatrice générale.

«Le gouvernement veut donner la fausse impression que les choses s’améliorent, que l’on investit et que ça donne des résultats. Mais dans les faits, on ne rend jamais compte des résultats. On dépense plus d’argent, mais on ne voit jamais de résultats», a-t-il dit.

En conférence de presse, mardi après-midi, Stephen Lund a fait une sorte de mea culpa en précisant que son agence était en train de revoir ses pratiques afin de présenter à l’avenir un portrait plus précis sur la création d’emplois subventionnés.

«La vérificatrice générale veut que nous fassions la différence entre les promesses de création d’emploi et les véritables emplois. Nous avons dit que nous allions le faire», a indiqué M. Lund.

Cela ne veut cependant pas nécessairement dire qu’Opportunités NB dévoilera en temps réel combien d’argent a été versé à chaque entreprise et pour combien d’emplois.

«Nous voulons être aussi transparents que possible, mais il y a des questions de confidentialité et nous travaillons là-dessus avec le procureur général», a précisé le directeur général.

L’agence pourrait notamment publier le total des emplois créés et de l’argent versé sans dévoiler les détails pour chacune des entreprises.

L’affaire Atcon: un résumé

– Atcon Holdings Inc. était une société de la région de Miramichi composée d’un ensemble d’entreprises spécialisées surtout dans le secteur de la construction. Robert «Robbie» Tozer en était le président.

– De 1993 à 2010, Atcon a reçu de l’aide financière du gouvernement provincial à 19 reprises pour un total de 77 millions $.

– Entre 2008 et 2010 seulement, le gouvernement du premier ministre libéral Shawn Graham a consenti 63,4 millions $ à Atcon.

– Atcon a déclaré faillite en 2010, seulement 9 mois après avoir reçu 50 millions $ en nouveaux prêts.

– Après la faillite, la province a récupéré environ 4,5% du montant que lui devait Atcon, tandis que la banque de l’entreprise a recouvré près de 80%.

– Selon la vérificatrice générale, Kim MacPherson, les mauvaises pratiques de gestion de projet chez Acton menaient souvent à des dépassements de coûts.

– D’après Mme MacPherson, Atcon avait l’habitude de ne pas payer ses entrepreneurs et ses fournisseurs. Ses rapports financiers étaient de «piètre» qualité.

– Alors que l’entreprise sollicitait l’aide financière de la province entre 2008 et 2010, Atcon a dépensé 735 000$ pour faire l’achat de produit de luxe comme des bijoux, une propriété dans les Caraïbes et la location d’une voiture de luxe.

– Durant ces deux années, Atcon a également dépensé 8,2 millions $ pour l’exploitation d’un avion d’affaires d’une vingtaine de places qui était utilisé à l’occasion pour des raisons personnelles.

– Certains membres de la famille de la haute direction recevaient un salaire sans faire de travail apparent pour Atcon.

– En 2013, le commissaire aux conflits d’intérêts a déterminé que l’ancien premier ministre Shawn Graham était en conflit d’intérêts dans l’affaire Atcon en raison des liens étroits entre son père, Alan Graham, et Robert Tozer et ses entreprises.

– En 2009, les ministres du cabinet ont accepté de renoncer à certaines garanties sur une partie de l’argent prêtées à Atcon au bénéfice de la Banque de la Nouvelle-Écosse. Cette décision dont l’autorité juridique «n’était pas évidente» a coûté entre 12 millions $ et 19 millions $ aux contribuables.

– Les six ministres de l’ère Graham qui font toujours partie du cabinet du premier ministre Brian Gallant «n’ont pas donné de justification claire» pour cette décision lors d’entrevues effectuées récemment par la vérificatrice générale.

– Ces ministres sont Rick Doucet, Brian Kenny, Denis Landry, Donald Arseneault, Victor Boudreau et Ed Doherty (ces trois derniers ont cependant quitté le cabinet le mois dernier).