Homards trop petits: une amende de 16 900$ pour un homme de la Péninsule

Un homme de la Péninsule acadienne doit payer 16 900$ de sa poche pour avoir pêché 107 homards d’une taille inférieure à la limite permise par la loi. Il se défend d’avoir eu de mauvaises intentions.

Yvon Dedam était à Inkerman le 1er juin quand des agents de Pêches et Océans Canada sont venus inspecter ses prises de homards.

Les agents ont constaté que plusieurs crustacés étaient trop petits. La limite minimale est de 76 millimètres pour la carapace.

M. Dedam a comparu au Palais de justice de Caraquet mardi. Il a plaidé coupable, pour ensuite argumenter son cas.

Cette journée-là, a-t-il soutenu, il formait son fils pour la pêche. Celui-ci avait de la difficulté à juger de la taille des crustacés et il a fait des erreurs.

Les fautes sont rapidement coûteuses dans ce domaine et les pêcheurs n’ont pas droit à l’erreur.

La couronne a recommandé une amende de 1000 $ pour le premier homard, suivi d’un montant de 150 $ par crustacé pour les 106 autres. Le procureur a indiqué qu’il s’agit des montants normaux dans ce genre de cas. Il a rappelé que le but est de protéger l’espèce.

Après avoir entendu l’histoire de M. Dedam, la juge Johanne-Marguerite Landry a semblé trouver le montant excessif. Elle s’est ensuite ralliée à la couronne à cause de l’absence de faits convaincants qui auraient pu entraîner une diminution de l’amende.

Yvon Dedam aura deux ans pour payer et il pourra demander un délai supplémentaire.

«On n’a pas le droit à l’erreur»

Ils sont quelques uns à être passés devant la cour de Caraquet, mardi, pour avoir pêché des homards trop petits. Un pêcheur a reçu une condamnation de plus de 9000$.

Un autre a été condamné à payer une amende de 1000$ pour un homard trop petit, ce qu’il a fait rapidement.

«On n’a pas le droit à l’erreur», a lancé le pêcheur à la magistrate quand elle lui a demandé s’il avait un commentaire à faire.

«C’est malheureux. Tu peux prendre 900 000 livres de homards et là-dedans il y a en a un trop petit… c’est difficile à savoir, madame la juge», a-t-il ajouté.

Il est parfois difficile de bien évaluer la taille d’un homard, estime-t-il.

«Ça peut jouer sur seulement un quart de pouce et on se sait pas s’il est bon. L’officier qui l’a mesuré l’a fait trois fois. Elle a regardé son confrère et lui a demandé s’il était correct ou non. Imagine nous autres au large, dans la mer et tout ça», a-t-il dit.