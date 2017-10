Un problème force l’arrêt de la centrale de Pointe Lepreau

La centrale nucléaire de Point Lepreau a été temporairement mise en arrêt, mardi, en raison «d’un problème d’équipement».

«Lorsque la cause du problème aura été étudiée et réglée, la centrale sera remise en service et reconnectée au réseau», a laconiquement indiqué Énergie NB dans un communiqué de presse.

La centrale nucléaire de Point Lepreau fournit 660 mégawatts (nets) à la charge de base du réseau électrique du Nouveau-Brunswick. Elle produit suffisamment d’électricité sans émission pour alimenter plus de 333 000 résidences par année.

Énergie NB n’a pas préciser où elle compte s’approvisionner pour satisfaire au besoin de la province en électricité dans le cadre de cet arrêt forcé de la centrale de Pointe Lepreau.