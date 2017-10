Un ancien cimetière de Moncton dévoile ses secrets

Les tests archéologiques conduits cet été sur le terrain du plus vieil édifice de Moncton encore debout révèlent que le cimetière qui l’entoure est beaucoup plus vaste qu’on peut le voir à l’œil nu.

Le Temple libre a été construit en 1821. Il permettait à la population de Moncton, qui était de moins de 1000 habitants à l’époque, d’y célébrer leurs différentes fois. Sur le terrain qui l’entoure, on trouve l’un des plus anciens cimetières communautaires de la région. La plus vieille pierre tombale encore debout remonte à 1816.

Or, même si la majorité des pierres tombales sont rassemblées au sud du bâtiment, le département du patrimoine et de la culture de la Ville de Moncton croyait que les fosses tombales étaient plus dispersées.

Une fouille archéologique utilisant de l’équipement radar sophistiqué, menée en juillet, a confirmé la théorie.

«Il y a des pierres tombales sans site tombal et il y a des sites tombals sans pierre tombale. Ce qui était une surprise, c’est l’emplacement. La plupart des pierres tombales qui existent encore aujourd’hui sont au côté sud du Temple libre et on en a trouvé quelques-unes au nord du terrain où il n’y a pas de pierre tombale», a expliqué Lawrence Campbell, coordonnateur du patrimoine et de la culture pour la Ville de Moncton.

Une liste de 58 noms qui date de 1921 répertorie les gens qui ont été enterrés à cet endroit. Cependant, cette liste n’était pas complète à cette époque puisque le temps avait déjà fait son œuvre en effaçant des noms sur les pierres tombales.

Les tests archéologiques ont permis de trouver une trentaine de fosses tombales. Il est impossible de savoir qui y est enterré. Il peut aussi y avoir plus d’une personne par site. La tradition orale veut aussi que certaines dépouilles aient été «déménagées» au cimetière Elmwood ouvert en 1855.

Avec cette information, la Ville de Moncton procédera à une consultation afin de savoir comment identifier les sites sans pierres tombales. Déjà, des pierres génériques ont été suggérées.

«Maintenant qu’on sait qu’il y a plus de sites sans pierre tombale, on va parler avec les membres de la communauté pour créer un plan stratégique afin d’identifier ou commémorer ces personnes. Il n’y a par contre aucune chance d’identifier ces personnes», a avancé M. Campbell.

Pusiqu’on sait maintenant que des corps se trouvent aux quatre coins du terrain, il n’y aura plus de travaux exécutés à cet endroit, à l’exception de l’entretien nécessaire. Le dernier projet qui ira de l’avant concerne un drain pour le site.

«Ça change un peu nos activités sur le terrain. On doit faire un peu de travail sur un drain, mais il faudra maintenant un consultant en archéologie lorsqu’on enlève de la terre. Il faudra le faire une couche à la fois. Après ça, on ne fera aucun autre développement ou travail sur le site», a souligné M. Campbell.

Parmi les familles qui ont déjà été enterrées sur le site du Temple libre, on retrouve les Trites, les Gallagher, les Steadman, les Weldon, les Lewis et les Cummings.