Edmundston: arrestation de deux présumés trafiquants de drogue

Des agents de la Force policière d’Edmundston ont effectué deux arrestations à la suite d’une perquisition survenue à Edmundston.

Le 29 septembre, un mandat de perquisition a été exécuté dans un logement de la rue D’Amour à Edmundston. Deux hommes d’Edmundston ont alors été arrêtés.

Lors de la perquisition, les policiers ont saisi une importante quantité de métamphétamine, de marijuana ainsi qu’une somme d’argent.

Tommy Soucy, âgé de 42 ans et Jason Soucy, âgé de 43 ans ont comparu devant un juge de la cour provinciale à Edmundston lundi pour répondre aux accusations de non-respect des conditions de probation ainsi que de possession de métamphétamine et de marijuana dans le but d’en faire le trafic.

Tommy Soucy a été libéré sous condition et devra comparaître de nouveau devant un juge de la cour provinciale d’Edmundston le 31 octobre.

Pour sa part, Jason Soucy devait comparaître jeudi pour subir son enquête de remise en liberté.