La GRC aux trousses d’un violent criminel «illégalement en liberté»

La GRC sollicite l’aide du public afin de retrouver un homme qui se trouve illégalement en liberté.

Un mandat d’arrestation pancanadien a été lancé contre Issac Moffat-Swasson, âgé de 27 ans, de la Première Nation de Listuguj, au Québec.

La GRC croit qu’il est possible qu’il soit dans le comté de Restigouche.

Issac Moffat-Swasson mesure 185 cm (6 pi 1 po) et pèse 91 kilos (200 livres). Il a les yeux bruns et le crâne rasé. De plus, il a plusieurs tatouages sur le visage, dans le cou, sur les bras et la poitrine, ainsi que dans le dos, y compris une couronne juste au-dessus du sourcil gauche et des larmes noires sous les yeux.

En septembre 2003, lors de son plus récent procès, l’accusé avait déjà été inculpé à quatre reprises pour voies de fait. Père de quatre enfants avec autant de femmes différentes à ce moment, il avait été décrit comme une personne irresponsable et arrogante, ayant un dédain pour l’autorité et qui tire une grande fierté de ses actes criminels.

À ce moment, Issac Moffat-Swasson avait hérité d’une peine de quatre ans et demi d’emprisonnement dans un pénitencier fédéral pour son rôle dans une violente agression survenue en mai à Campbellton. Il avait été considéré comme instigateur de l’agression – au sujet de haut-parleurs volés. Il était de plus le chef d’un gang de rue.

Issac Moffat-Swasson était au nombre de quatre personnes qui ont asséné près d’une dizaine de coups de marteau à la tête de Marcel Lanteigne, qui lui ont lacéré les jointures à l’aide d’un couteau, coupé plusieurs parties du corps à l’aide d’une bouteille de bière brisée, fracassé une vitre avec sa tête et porté plusieurs coups de pied et coups de poing.

Au moment du prononcé de la sentence, la juge Brigiette Sivret avait indiqué que les perspectives de réhabilitation d’Issac Moffat-Swasson était «très peu encourageantes»

Quiconque a des renseignements sur l’endroit où il pourrait se trouver est prié de ne pas s’en approcher et de communiquer immédiatement avec la GRC au 789-6000.