L’oléoduc Énergie Est ne verra pas le jour

Transcanada a annoncé dans un communiqué de presse, jeudi matin, qu’elle abandonnait son projet proposé d’oléoduc Énergie Est.

Au début septembre, TransCanada avait demandé à l’Office national de l’énergie (ONÉ) de suspendre temporairement l’examen du projet de 15,7 milliards $.

Le 23 août, l’instance de réglementation avait annoncé qu’elle étudierait l’impact que pourrait avoir le projet d’oléoduc sur la production de gaz à effet de serre, qu’elle soit liée à l’extraction du pétrole, à l’exploitation du pipeline ou au raffinage.

Fortement critiqué par les environnementalistes, l’oléoduc de 4600 kilomètres devait transporter quotidiennement 1,1 million de barils de pétrole des sables bitumineux albertains jusqu’au terminal maritime de Saint-Jean.

TransCanada prévoyait qu’Énergie Est se traduirait par la création de 3168 emplois à temps plein pendant les phases de développement et de construction et de 261 emplois durant les 20 premières années de fonctionnement.

L’abandon du projet sera un coup dur Irving Oil et la communauté d’affaires de Saint-Jean.

En 2013, Irving Oil et TransCanada avaient annoncé un partenariat pour construire un terminal maritime d’exportation pétrolière sous le nom Canadaport Énergie Est.

La valeur initiale du projet a été évaluée à près de 300 millions $. Il devait être situé à côté du terminal d’important existant d’Irving Oil et être exploité par la pétrolière néo-brunswickoise.

Gallant déçu

Dans un communiqué de presse, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, fier partisan du projet depuis le premier jour, s’est dit extrêmement déçu de l’annonce de TransCanada.

«Je veux encore une fois rassurer les gens du Nouveau-Brunswick: les retombées économiques de l’oléoduc Énergie Est n’ont jamais été incluses dans nos cibles économiques et financières. Il ne fait aucun doute qu’avec le projet d’oléoduc Énergie Est, nous aurions pu en faire beaucoup plus pour stimuler l’économie, renforcer l’éducation et améliorer les soins de santé dans notre province», a indiqué le premier ministre Brian Gallant.