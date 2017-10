Une baleine a été examinée sur l'île Miscou plus tôt cet été. - Archives

Mort de baleines noires: l’activité humaine montrée du doigt

Les soupçons se confirment: l’activité humaine est la cause du décès des baleines noires de l’Atlantique Nord dans le golfe du Saint-Laurent cet été.

Les résultats de six nécropsies dévoilent que l’enchevêtrement avec les filets de pêche et les collisions avec des navires sont les causes de décès des mammifères en voie de disparition.

Les résultats de six nécropsies dévoilées jeudi à Charlottetown démontrent qu’une baleine est décédée par enchevêtrement chronique avec un filet de pêche de crabe des neiges. Quatre ont été tuées par une collision avec un navire.

Les résultats de la sixième nécropsie sont non conclusifs, mais certains signes indiquent qu’elle est morte en raison d’un traumatisme contondant.

Les données préliminaires d’une septième nécropsie avancent que la baleine est morte par enchevêtrement.

Les experts avancent donc qu’il est très peu probable que l’intoxication ou les maladies soient en cause.

Les rapports sur les nécropsies alimenteront les discussions entourant la conservation des baleines noires de l’Atlantique Nord au cours des prochains mois entre le ministère des Pêches et des Océans, Transport Canada, des représentants de l’industrie de pêche, des porte-paroles de l’industrie du transport marin et des experts en biologie.

À la suite des discussions, des mesures doivent être annoncées en vue de réduire les risques de décès de baleines dans le golfe du Saint-Laurent. Elles comprennent l’imposition de vitesses maximales et l’utilisation de filets de pêche qui brisent en cas d’enchevêtrement.

Le comportement des baleines noires de l’Atlantique Nord a changé au cours des dernières années. S’il y avait seulement des observations occasionnelles dans le golfe du Saint-Laurent dans le passé, 114 spécimens, ou près du quart de la population mondiale, se sont rendus dans le bassin d’eau cette année.

2017 a été l’année la plus meurtrière pour la baleine noire depuis l’époque ou la pêche à la baleine était permise. Depuis juin, 12 carcasses de baleines noires de l’Atlantique ont été trouvées dans le golfe du Saint-Laurent. Trois autres ont été identifiées sur la côte est des États-Unis.

Les plus récentes données indiquent que la population mondiale de la baleine noire est de 458 individus.