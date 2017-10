La popularité de Donald Trump en chute libre

Seulement 24 pour cent des Américains croient que leur pays dirigé par Donald Trump « s’en va dans la bonne direction », selon un sondage mené pour l’agence Associated Press.

Il s’agit d’un baisse de 10 points depuis juin dernier.

Chez les républicains, l’optimisme est passé de 60 pour cent en juin, à 44 pour cent maintenant.

Deux Américains sur trois estiment que Donald Trump n’accomplit pas un bon travail à la Maison-Blanche.

Plus de 60 pour cent des Américains désapprouvent notamment les politiques du président en matière d’immigration et d’affaires étrangères, et son attitude face aux tensions raciales.