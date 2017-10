Un candidat de Pont-Landry éblouit les juges de La Voix junior

Le talent acadien a brillé dimanche soir lors de l’émission La Voix junior.

Après le succès obtenu par une jeune chanteuse de Dieppe en début de soirée, un deuxième candidat acadien, Philippe LeBouthiller, de Pont-Landry, dans la Péninsule acadienne, a littéralement fait tomber les trois juges en bas de leur chaise!

Devant ses parents, qui étaient très émotifs, il a interprété avec assurance et une voix magnifique la pièce Phantom of the Opera de la comédie musicale du même nom.

«C’est la meilleure prestation que j’ai entendue à La Voix junior», a lancé Alex Nevsky, visiblement ébloui par la performance du jeune Acadien. «Je croyais qu’il y avait trois chanteurs».

«Tu m’as fait capoter. Ta voix est un élastique. C’est phénoménal», a renchéri Marie-Mai.

«Une des très grandes performances qu’il y a eu sur cette scène-là. Tu as un don. Tu as un contrôle exceptionnel de ta voix», a mentionné Marc Dupré.

Philippe, âgé de 14 ans, a participé à une audition à l’aveugle ultime, c’est-à-dire qu’il était caché derrière un rideau. Auparavant, il avait reçu un message d’encouragement de la troupe Phantom of the Opera de Londres.

Il a finalement décidé de joindre l’équipe de Marie-Mai.

Ce jeune artiste est déjà un habitué des concours. Il a participé, entre autres, à l’émission Un air de famille à Radio-Canada, au Sommet de la chanson de Kedgwick, où il a remporté la catégorie 13 à 17 ans, et au Festival international de la chanson de Granby au mois d’août dernier.