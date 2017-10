Une jeune de Dieppe charme les trois juges de La Voix junior

Angélie St-Amand, de Dieppe, a fait un tabac dimanche soir à l’émission La Voix junior, présentée à TVA.

Âgé de 13 ans, elle a réussi à faire tourner les chaises des trois juges en même temps grâce à une interprétation très solide du succès Almost is never enough de Ariana Grande.

«Tu es vraiment à l’aise, tu es dans ton élément. Tu m’apaises, tu as l’air d’un ange sur la scène, a mentionné Marie-Mai. J’en prendrais pendant des heures.»

Marc Dupré en a rajouté. «C’était magique. Donnes-tu des cours de chant?», lui a-t-il demandé.

«Tu as une douceur de voix qu’on entend trop peu souvent», a indiqué Alex Nevsky.

Elle a finalement choisi de joindre l’équipe de Marc Dupré.

Dans une vidéo, l’une de ses chanteuses préférées, Coeur de Pirate, lui avait souhaité bonne chance avant sa prestation.

En 2015, Angélie l’a emporté dans la catégorie 12 ans et moins au Sommet de la chanson de Kedgwick .