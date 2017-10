La Voix Junior: le talent musical acadien à l’honneur

Le talent musical acadien était à l’honneur au petit écran, dimanche soir. Philippe LeBouthillier, de Pont-Landry, et Angélie St-Amand, de Dieppe ont fait un tabac, lors de leur passage à l’émission La Voix Junior.

Les juges ne s’attendaient visiblement pas à une telle prestation de l’adolescent de 14 ans. Devant ses parents, pris d’émotions, il a interprété avec assurance et une voix magistrale la pièce The Phantom of the Opera de la comédie musicale du même nom.

«C’est la meilleure prestation que j’ai entendue à La Voix junior», a lancé Alex Nevsky, visiblement éblouit par la performance du jeune Acadien.

«Je croyais qu’il y avait trois chanteurs.»

Marie-Mai n’en revenait pas.

«Tu m’as fait capoter. Ta voix est un élastique. C’est phénoménal.»

Pour Marc Dupré, le jeune acadien a un don.

«Une des très grandes performances qu’il y a eu sur cette scène-là. Tu as un don. Tu as un contrôle exceptionnel de ta voix», dit-il.

Philippe LeBouthillier a participé à une audition à l’aveugle ultime, c’est-à-dire qu’il était caché derrière un rideau. Il avait auparavant reçu un message d’encouragement de la troupe Phantom of the Opera de Londres.

Il a finalement décidé de joindre l’équipe de Marie-Mai.

Ce jeune artiste est déjà un habitué des concours. Il a entre autres participé à l’émission Un air de famille à Radio-Canada, au Sommet de la chanson de Kedgwick – où il a remporté la catégorie 13 à 17 ans -, et au Festival international de la chanson de Granby au mois d’août dernier.

Quant à Angélie St-Amand, elle a certainement attisé la jalousie de ses compétiteurs.

La jeune femme de 13 ans a réussi à faire tourner les chaises des trois juges en même temps, grâce à une interprétation très solide du succès Almost is never enough de Ariana Grande.

«Tu es vraiment à l’aise, tu es dans ton élément. Tu m’apaises, tu as l’air d’un ange sur la scène», a mentionné Marie-Mai.

«J’en prendrais pendant des heures.»

Pour Marc Dupré, c’était un moment magique.

«Donnes-tu des cours de chant?», lui a-t-il demandé.

«Tu as une douceur de voix qu’on entend trop peu souvent», a ajouté Alex Nevsky.

Elle a finalement choisi de joindre l’équipe de Marc Dupré.

Dans une vidéo, l’une de ses chanteuses préférées, Cœur de Pirate, lui avait souhaité bonne chance avant sa prestation.

En 2015, Angélie avait remporté la victoire dans la catégorie 12 ans et moins au Sommet de la chanson de Kedgwick .

Neuf places sont maintenant comblées dans chacune des équipes de La Voix Junior. Reste à voir jusqu’où ces deux jeunes étoiles iront pour démontrer au public qu’ils méritent de gagner.

Une mère émue

La mère de Philippe est aux anges. Nadia LeBouthillier a encore de la difficulté à composer avec les émotions qui l’envahissent depuis la prestation de son fils. Elle se souvient avoir pleuré de joie lorsqu’elle a vu les premières images de son enfant diffusées à la télévision.

«Il y a plein de moments dont je ne me souviens pas de cette journée-là. C’était très éprouvant.»

L’enseignante de musique à l’école Soeur-Saint-Alexandre de Lamèque est très fière de son fils. Les juges ont été élogieux à son égard, mais plus que tout, ce sont les commentaires du grand public par la suite qui l’ont profondément émue.

«Entendre que ton fils est un prodige, qu’il a un don, qu’il… vous pouvez croire que ça me rend heureuse dans mon cœur de mère. Je sais que Philippe a tout pour réussir. Il a la volonté et le talent pour le faire.»

Philippe LeBouthillier suit des cours de chant depuis maintenant cinq ans, indique sa mère. Gail LeBlanc DesRoches, du quatuor Musika Mundis, lui donne ses leçons. Le jeune homme est également autodidacte. Il s’apprend lui-même le piano et tente de s’accompagner au chant. Il souhaite suivre des cours, mais cela pourrait devoir attendre afin de lui permettre de vivre pleinement son expérience à La Voix Junior.

Il faut dire que la musique est une affaire de famille, chez lui.

«Son grand-père et son oncle sont aussi des musiciens accomplis. Il y a toujours eu de la musique autour de lui en grandissant.»

Nadia LeBouthillier ne peut pas parler librement des prochaines étapes qui attendent le jeune chanteur, mais elle indique que la famille prendra bientôt la direction des studios de TVA, au Québec.

L’aventure ne fait que commencer, pour Philippe.