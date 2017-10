Grand Moncton: un lieu de rassemblement pour les joueurs ferme ses portes

L'annonce de fermeture du café de jeux de société Unplugged en a surpris plus d'un. - Acadie Nouvelle: Anthony Doiron

Unplugged, un café de jeux de société du Grand Moncton, fermera bientôt ses portes. Ses fidèles clients auront jusqu’au 22 octobre pour profiter des installations de cette entreprise qui s’était établie en janvier 2016.

La propriétaire de l’établissement, Kristin O’Connor, en a fait l’annonce le weekend de l’Action de grâce, par l’entremise de la page Facebook de l’établissement.

«C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons la fermeture de notre emplacement de Riverview.»

Le concept de Unplugged permet à ses clients d’essayer de nouveaux jeux de société entre amis autour d’un breuvage. Sur place, des maîtres du jeu pouvaient expliquer les règlements.

La décision en a surpris plus d’un. L’établissement s’était installé dans la communauté il y a moins de deux ans. Les messages d’appui n’ont pas tardé à affluer.

«Quel dommage! J’ai eu plusieurs heures de plaisir chez vous», a indiqué Charlene Caissie.

«Merci d’avoir créé un espace si amusant dans notre communauté. Nous allons vous manquer», a écrit Em Elizabeth.

D’autres, comme Jocelyn Hébert, ne sont pas surpris. Le jeune homme était un habitué de l’endroit. Toutes les deux semaines, il s’y donnait rendez-vous avec des amis pour jouer à leurs jeux de société préférés. L’attitude des employés trahissait la fermeture à venir, selon lui.

«C’était un bon endroit pour relaxer et jouer tranquillement, avec de la bouffe et de l’alcool. Mais depuis les derniers mois, le service n’était plus là. C’était difficile par moment, pas d’aide pour apprendre un nouveau jeu comme c’était le cas au début…»

La franchise a commencé à Fredericton. Voyant la popularité de l’établissement dans la capitale, Kristin O’Connor a décidé d’en ouvrir une succursale à Riverview. La page Facebook avait 1500 appréciations avant même son ouverture officielle, à la fin janvier 2016.

«[…] des gens faisaient le voyage à Fredericton et à Halifax pour aller à des places de ce genre. C’est aussi très populaire dans les grandes villes. J’ai contacté les endroits de Halifax et Fredericton pour en discuter. Je savais que Moncton serait un bon marché pour ça», avait alors avoué la propriétaire, à l’Acadie Nouvelle.

Kristin O’Connor est toujours du même avis. L’engouement est présent, mais plusieurs coups de malchance ont finalement eu raison de son projet.

Les travaux de réfection majeurs du stationnement extérieur d’une durée de quelques mois, l’an dernier, ont été douloureux financièrement. Plusieurs clients croyaient que le café était fermé, alors qu’il était bel et bien ouvert. Couplé à cette diminution soudaine de sa clientèle; les trajets d’autobus trop peu fréquents de Codiac Transpo venaient aggraver la situation. Les amateurs de jeux de société sans auto avaient de la difficulté à s’y rendre.

L’entreprise de Kristin O’Connor n’est jamais pleinement parvenue à s’en remettre.

«Un seul autobus qui circule par heure, et le dernier de la journée passe à 21h30 alors qu’on ferme à 22h, ce n’est pas évident. Il y a certainement des améliorations à apporter au système d’autobus du Grand Moncton si on veut que des entreprises comme la mienne puissent fleurir à Riverview.»

La dame se réjouit de son expérience au cours des deux dernières années. Elle dit apprécier le torrent d’amour de membres de la communauté sur sa page Facebook depuis l’annonce de la fermeture, mais se demande où étaient ces gens pendant tout ce temps.

«Il y en a beaucoup qui ne sont jamais encore venus nous voir, ou qui disent qu’ils voulaient venir nous voir très bientôt. Nous sommes ici depuis deux ans. C’est une chose de vouloir appuyer les entreprises locales, mais il faut aussi s’y rendre.»

Une sélection de 300 à 400 jeux est toujours sur place, comme Colons de Catane, Munchkin, ou même de vieux classiques comme Scrabble et Monopoly. Ceux-ci seront tous vendus au grand public au cours des prochaines semaines. Les intéressés peuvent contacter la propriétaire directement pendant les heures d’ouverture.