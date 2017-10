Les gouvernements provincial et fédéral injectent un total de 750 000$ pour moderniser l’aéroport d’Edmundston.

L’investissement permettra à l’administration de l’aéroport d’entreprendre des rénovations qui permettront d’assurer sa viabilité à long terme et d’offrir des services essentiels, y compris un service d’ambulance aérienne dont toute la région pourra bénéficier.

Les travaux de rénovation qui seront exécutés comprennent l’installation de clôtures visant à augmenter la sécurité et la sûreté de la piste ainsi que la modernisation de l’aérogare afin de rendre celui-ci plus accessible aux passagers et aux patients des ambulances.

L’investissement a été annoncé mardi matin par le député fédéral de Madawaska-Restigouche, René Arseneault, et la députée provinciale de Madawaska-Les-Lacs-Edmundston, Francine Landry.