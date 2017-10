Une présence plus accrocheuse sur le web pour le Restigouche

L’Association touristique du Restigouche a procédé à une refonte en profondeur de son site internet, question qu’il soit plus attrayant et, surtout, qu’il évolue au même rythme que les attentes des touristes.

L’ATR a dévoilé la semaine dernière, en présence de plusieurs membres de l’organisation, sa nouvelle identité virtuelle, soit la nouvelle version de son site web destinationrestigouche.ca, site qui, au dire de la directrice générale de l’organisme, Stéphanie Thériault, avait grand besoin d’un bon coup de balai.

«Ce que nous avions en place auparavant commençait à dater et en tourisme, c’est exactement ce que l’on veut éviter. Ça ressemblait beaucoup à un site d’une municipalité. Ce que l’on recherchait plutôt, c’est un site attrayant et pratique pour les touristes qui se magasinent des expériences», indique-t-elle.

Selon elle, les touristes modernes utilisent presque exclusivement le web pour organiser leurs vacances, de là la pertinence d’avoir un site moderne qui répond à leurs exigences. Le site revampé propose ainsi aux touristes le choix d’accéder à différents menus, que ce soit où manger, dormir, les attractions à visiter et les expériences à ne pas manquer. «On dit souvent que le Restigouche est la porte d’entrée du Nouveau-Brunswick, mais qu’on n’y fait qu’y passer sans s’arrêter. C’est justement ce que l’on veut éviter. On veut être en mesure de leur offrir une panoplie de services de qualités, de sorte à les garder dans la région», souligne la directrice.

Si le site web est dévoilé aujourd’hui, il n’en demeure pas moins selon Mme Thériault qu’il sera en constante évolution.

«L’important, c’est que tout soit à jour. Actuellement, nous n’avons que quatre expériences à proposer, mais on sait qu’il y en a beaucoup plus et celles-ci seront incorporées au fur et à mesure. Même chose pour ce qui est des restos, lieux d’hébergements et commerces. On veut pouvoir offrir le maximum d’infos aux touristes afin qu’ils puissent bien planifier leur séjour ici», dit-elle.

Toujours dans l’optique de convaincre le touriste d’aujourd’hui d’opter pour le Restigouche, l’ATR entend intensifier sa présence sur les médias sociaux, elle qui possède un site Facebook, mais également un compte Instagram (#explorerestigouche).

«Et on espère qu’il sera bien alimenté, car rien ne vaut une image pour vendre un produit. On veut en montrer le plus possible, que ce soit des photos ou des vidéos. Il faut se démarquer», ajoute-t-elle,​

Présent au dévoilement, le maire de Balmoral a applaudi l’initiative de l’association.

«Le site précédent n’était pas adéquat et c’était en partie de notre faute, nous les municipalités. On ne m’était pas nos activités ou nos photos à jour régulièrement. On avait besoin d’un site de qualité du genre depuis longtemps et là, je crois qu’on l’a. Ce sera maintenant à nous d’en faire un succès», a-t-il lancé.