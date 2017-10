Un homme aurait tenté d’attirer deux fillettes chez lui

La GRC de Campbellton confirme avoir ouvert une enquête suite à la plainte de parents comme quoi un homme aurait tenté d’attirer chez lui leur fillette.

L’incident en question est survenu mardi dernier aux environs de 16h. Un individu aurait approché deux jeunes filles sur le chemin de retour de l’école. «Il leur a demandé de venir avec lui, mais elles ont heureusement refusé», souligne le sergent René Labbé de la GRC de Campbellton.

Aucune description de l’individu en question n’a pu être recueillie auprès des jeunes. «C’est un événement isolé, car nous n’avons reçu aucune autre plainte du genre, et ce, depuis plusieurs mois. Cela dit, on prend la situation très au sérieux et nous allons continuer – et même accentuer – nos tournées près des établissements scolaires lors de la rentrée et de la sortie des classes», affirme le policier.