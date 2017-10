Qu’adviendra-t-il des voyages et du financement Sears?

Les consommateurs qui se sont procuré des forfaits voyage dans l’une des 102 succursales de Voyages Sears sont bien en droit de se poser des questions depuis l’annonce mardi de la liquidation prochaine des magasins et des actifs de la société.

Alors que certains craignent de voir disparaître leur escapade à l’étranger et l’argent déboursé, l’entreprise se fait rassurante.

Même si Voyages Sears cessera ses activités d’ici le 31 octobre 2017, il appert que les voyageurs ne feront pas les frais des déboires de la société et pourront pleinement profiter de leur forfait voyage.

«Voyages Sears sera renommé The Travel Experts à compter du 1er novembre 2017. Travel Experts est la propriété de Red Label Vacations, qui va servir et soutenir tous les clients existants et les réservations futures de Voyages Sears. Les réservations des clients sont sécurisées et nous continuerons à les honorer», a expliqué Joe DeMarinis, le vice-président des ventes et du marketing de Red Label.

Les consommateurs qui ont fait l’achat de biens impliquant un plan de financement avec Sears Canada sont également nombreux à se poser des questions depuis mardi.

Ceux qui espéraient voir disparaître les paiements à effectuer en même temps que l’entreprise seront déçus.

«En ce qui concerne un électroménager acheté récemment, le plan de paiement est établi avec la société financière Easyfinancial, donc les gens devront continuer à effectuer les paiements requis selon les termes du contrat», a précisé Joel Shaffer, porte-parole de Sears Canada.