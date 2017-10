Controverse autour des traverses multicolores à St. Stephen

Le conseil municipal de St. Stephen se retrouve au centre d’une controverse après avoir manifesté une réticence envers un projet de traverse piétonne multicolore.

Les symboles de célébration de la diversité sexuelle ont fait couler de l’encre au cours des derniers mois. À Woodstock, Rogersville et Miramichi, entre autres, ils sont devenus des sujets brûlants d’actualité quand ils ont été vandalisés à coup de peinture ou de traces de pneus.

Mercredi, le groupe Gay-Straight Alliance de l’école intermédiaire de St. Stephen a assisté à une réunion de travail du conseil municipal afin de demander la permission de peindre un passage pour piétons aux couleurs arc-en-ciel. L’accueil a été plutôt froid.

Un conseiller a affirmé qu’un tel projet est contraire à ses croyances. Les autres, y compris le maire Allan MacEachern, n’ont pas pris position, mais ils ont tenté d’encourager le groupe à envisager un projet moins susceptible d’être la cible de vandales.

«Je crois que St. Stephen est très tolérant à ce type de projet. Mais on voit dans d’autres régions où les gens les vandalisent. Je voulais protéger ces jeunes, qui sont en sixième, septième ou huitième année, de la possibilité que leur projet soit ruiné. Je ne veux pas qu’ils se réveillent le matin et qu’ils voient leur passage piéton vandalisé. Ça serait affreux», a expliqué en entrevue téléphonique le maire MacEachern.

L’hésitation du maire et des conseillers a été interprétée comme de l’opposition par le groupe militant. Ses porte-paroles sont sortis de la réunion peu optimiste.

Charles MacDougall, de Rivière de la fierté du Grand Moncton, est déçu. Son organisme est pionnier des projets de traverses piétonnes multicolores qui ont vu le jour dans des dizaines de communautés du Nouveau-Brunswick.

«Le fait que ça n’ait pas été approuvé tout de suite est décevant, surtout quand ça vient de jeunes qui ont une belle idée et qui veulent faire un changement dans leur communauté. Le fait que ça ne soit pas trop bien reçu est décevant pour ces jeunes, et je partage leur déception.»

Le maire assure que le conseil n’a pas encore tranché définitivement. Il pourrait être convaincu d’accepter la traverse multicolore si assez de citoyens le demandent.

Charles MacDougall estime que le fait de refuser un symbole de fierté de la diversité sexuelle en raison du risque qu’il soit vandalisé est contre-productif. Même quand elles sont vandalisées, elles servent de tremplin pour promouvoir la tolérance et le respect.

«L’homophobie et la transphobie sont des problèmes sociétaux qui existent dans notre population. Ce n’est pas en évitant de peindre des passages piétons en arc-en-ciel qu’on va arrêter l’homophobie. On y arrivera en continuant de les peindre, et en adressant le fait que ça existe et que c’est déplorable.»

Jeudi matin, des porte-parole du Gay-Straight Alliance de l’école de St Stephen ont rencontré le maire. Ils lui ont expliqué qu’ils ne souhaitent pas être protégés à tout prix des actes de vandalisme. Ils ont souligné que ces actes suscitent souvent une vague de support envers la communauté LGBTQ.

«Nous espérons qu’en offrant du renforcement positif, la traverse piétonne sera le pont entre le présent et le futur afin d’aider la communauté de St Stephen à se rassembler pour permettre aux individus d’avoir le sentiment qu’ils sont en sécurité, qu’ils sont reconnus et qu’ils sont voulus», a affirmé dans une lettre au conseil municipal Jenna Densmore, enseignante à l’école intermédiaire de St Stephen et conseillère du Gay-Straight Alliance.

Le conseil municipal a demandé au groupe de lui présenter plus d’information lors d’une réunion le 15 novembre. Une décision officielle sur le passage piéton pourrait être prise deux semaines plus tard, lors d’une réunion ordinaire du conseil municipal.