Hôpital de Moncton: objectif 600 000$

La Fondation des amis de l’hôpital de Moncton a lancé sa campagne annuelle jeudi matin. L’objectif est d’amasser 600 000$ pour permettre l’achat de nouveaux équipements.

La liste d’épicerie pour l’achat de nouveaux équipements médicaux est assez imposante cette année. Au haut de cette liste, un système d’imagerie peropératoire O‐Arm. L’outil d’imagerie en 3D permet aux chirurgiens d’être plus efficaces et précis lors de leurs opérations.

Le système d’imagerie peropératoire O‐Arm coûte habituellement 925 000 $, mais on a offert un modèle de démonstration à L’Hôpital de Moncton pour une fraction du prix, soit 325 000 $. Grâce à cette technologie, le travail méticuleux de nos chirurgiens sera plus efficace et précis, et beaucoup plus sûr. L’appareil O‐Arm permet la numérisation 3D d’un opéré en quelques secondes seulement, ainsi que la production d’images de qualité supérieure pendant l’opération.

«Cela ne fait pas que réduire la durée de l’opération : la pose d’implants (vis ou tiges) est plus précise, le temps sous anesthésie est plus court et la perte sanguine est moins importante, donc les patients courent moins de risques», a indiqué le Dr Charbel Fawaz, chef du service de neurochirurgie, par communiqué.

L’appareil a déjà été acheté et a aidé le Dr Fawaz à sauver les jambes d’un motocycliste impliqué dans un accident. La fondation doit toujours essuyer la facture de cet appareil, le troisième en Atlantique. Un tel système coûte habituellement 925 000 $, mais l’hôpital a eu l’occasion d’acquérir un modèle de démonstration pour 325 000$.

La liste des achats comprend également deux appareils électrochirurgicaux (AEC) à gaz argon qui serviront aux procédures endoscopiques (intervention non chirurgicale utilisée pour examiner le tube digestif) à la Clinique de gastroentérologie (Clinique de GE). Le coût des deux appareils s’élève à 110 000 $.

Plus de 10 000$ patients par année reçoivent un traitement endoscopique à l’hôpital de Moncton.

L’hôpital veut aussi acquérir deux tables radiantes Giraffe pour nouveau‐nés qui seront installées dans l’Unité de travail et d’accouchement. À 56 000$ l’unité, ces tables fournissent un environnement chaud et confortable propice au développement des nouveau‐nés qui éprouvent des difficultés immédiatement après la naissance.

De 1300 à 1500 bébés naissent à l’hôpital de Moncton chaque année.