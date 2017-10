Mario Pelletier vise la présidence de la FNCSF

Un Acadien pourrait bien se retrouver de nouveau aux commandes de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF).

Actuel conseiller au sein du District scolaire francophone du Nord-Est, Mario Pelletier entend porter sa candidature pour la présidence de la fédération nationale, organisation dont il est le vice-président pour la seconde fois.

Cela fait près d’une dizaine d’années que ce poste n’a pas été pourvu par un représentant du Nouveau-Brunswick. S’il remporte la présidence, Mario Pelletier deviendrait du coup le second représentant seulement de la province (après Ernest Thibodeau) à occuper ce poste en 27 ans, soit depuis la formation de l’organisme. En ce moment, il est le seul de la province – et même de l’Atlantique – à avoir officiellement indiqué ses intentions de briguer la présidence.

«Ça fait plus de 25 ans que je suis dans le domaine de l’éducation et je crois que j’ai acquis un bagage important, surtout au cours des dernières années au niveau nationales. Il y a beaucoup de dossiers chauds qui touchent de près l’éducation francophone et je crois que je pourrais apporter une contribution intéressante. Chose certaine, ce serait un très grand honneur de pouvoir représenter la province à un tel niveau», indique-t-il.

Parmi ces enjeux, il se dit particulièrement intéressé par l’enveloppe égalitaire et les droits linguistiques.

Mario Pelletier en est à son cinquième mandat au sein du conseil d’administration de la fédération nationale qui regroupe, rappelons-le, toutes les provinces (sauf le Québec) et trois territoires.

La FNCSF est composée de 28 conseils d’éducation francophones, dont trois Néo-Brunswickois). Elle a comme objectif d’appuyer les communautés francophones du pays dans leur droit à une éducation de qualité. Le vote aura lieu lors de la rencontre annuelle de la FNCSF qui aura lieu à Ottawa du 18 au 21 octobre. – JFB