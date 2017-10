Le monde municipal réuni à Bathurst

Des délégués des villes et villages membres de l'Association francophone des municipalités du N.-B. sont réunis à Bathurst en fin de semaine dans le cadre de leur congrès annuel - Acadie Nouvelle: Béatrice Seymour

Près de 200 délégués assistent au 28e Congrès annuel de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB), qui se déroule à Bathurst cette fin de semaine, sous le thème «Jeter les bases d’une véritable autonomie municipale». À l’aube de la prise d’effet de la nouvelle Loi sur la gouvernance locale, les élus auront l’occasion de débattre de ce que ça implique.

Les 50 municipalités membres de l’AFMNB sont représentées au congrès, avec comme trame de fond les plus grands pouvoirs qui leur reviendront le 1er janvier 2018, dans le cadre de la nouvelle législation.

«Les municipalités vont être reconnues comme un palier de gouvernement. C’est toute une nouvelle façon de voir les relations entre la province et le monde municipal. Comme municipalité, cela veut dire que nous devons aussi apprivoiser le rôle d’un gouvernement autonome», explique Luc Desjardins, le président de l’AFMNB.

Des ateliers sur les enjeux municipaux face à la légalisation de la marijuana, la gestion des actifs, la fiscalité municipale, la lutte contre les changements climatiques, l’immigration, la culture et les nouvelles technologies sont présentés.

«Auparavant, la loi prescrivait les domaines dans lesquelles les municipalités pouvaient agir. Elle est maintenant permissive, dans le sens qu’elle statue que nous pouvons agir dans à peu près tous les domaines. Ça crée une responsabilité plus grande chez les élus et en même temps, nous devons éduquer l’appareil gouvernemental que nous devons être traités d’égal à égal sur un certain nombre de sujets», affirme le maire Desjardins.

Guillaume Lavoie, conseiller municipal à Montréal, a discouru lors de la conférence d’ouverture, vendredi, de l’impact sur les municipalités de l’économie collaborative, qui repose sur l’échange de services ou de biens. Il est à l’origine du premier règlement municipal au pays, visant à encadrer et à permettre le partage des espaces privés.

«Si vous ne voulez pas manquer le bateau, il faut absolument que tous les services de la ville soient impliqués dans la démarche et que ce soit au cœur d’une stratégie de développement économique. Je vous propose de lancer les démarches de villes et de villages collaboratifs dans chacun de vos coins de pays. Faites l’inventaire de ce que la municipalité possède. Vous allez voir qu’elle possède beaucoup de choses qui servent très peu», soutient l’expert.

«L’économie collaborative est l’occasion pour les institutions publiques de soit diminuer leurs dépenses ou d’augmenter leurs revenus. Tout peut être mis en commun. Je vous invite à mettre dans le coup les entreprises privées sur votre territoire», a précisé M. Lavoie.

L’assemblée générale annuelle de l’AFMNB suivra dimanche. C’est au cours de cette séance que les éventuelles résolutions tirées des ateliers seront adoptées.