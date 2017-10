Bathurst modifie ses règles sur la cueillette des bonbons durant l’Halloween

La Ville de Bathurst adopte son arrêté sur les feux extérieurs et celui qui permet aux enfants âgés de 14 à 16 ans de faire du porte-à-porte durant l’Halloween.

Les modifications concernant l’âge pour la chasse aux friandises et l’heure limite de passage ont été votées à l’unanimité, lundi, lors de la troisième lecture du règlement, lundi soir.

L’arrêté municipal, qui date de 2005, interdisait jusqu’à présent aux enfants âgés de plus de 14 ans de cogner aux portes. La restriction s’applique maintenant aux plus de 16 ans.

De plus, la sollicitation n’était pas permise après 19h. Avec les changements, les jeunes auront une heure de plus pour quémander des bonbons.

Plus tôt cette année, la Ville de Bathurst a proposé d’abandonner ce règlement, mais la majorité des conseillers avaient rejeté son abrogation.

Des citoyens tenaient au statu quo, ayant l’impression que cette disposition les protège d’actes malveillants que pourraient commettre des individus déguisés. D’autres étaient tout de même ouverts à faire des compromis.

Tout est parti d’une plainte d’un parent qui contestait le fait que son enfant âgé de plus de 14 ans ne puisse pas, aller frapper aux portes durant l’Halloween.

Dans les faits, la Force policière de Bathurst n’a jamais distribué d’amendes pour une infraction dans le cadre de cet arrêté.

Feux extérieurs

La Ville de Bathurst réglemente désormais les feux extérieurs sur les propriétés résidentielles. Elle a procédé, à la troisième lecture, à quelques amendements de la première version de l’arrêté.

Dans la première ébauche, si un citoyen voulait faire un feu en plein air, c’est-à-dire ailleurs que dans une structure à ce dessein, il devait se procurer un permis auprès des autorités du service d’incendie, moyennant des frais d’administration de 10$. Ce coût a été éliminé.

«Nous avons eu des conversations avec les membres du conseil municipal et du public. Ce sera plus de travail de faire le nécessaire pour obtenir ce montant que ce que nous récolterons», a constaté Donald Laffoley, le chef pompier de la municipalité.

Le document était valable pour cinq ans et la période des feux était comprise entre la fin avril et la fin octobre. Il sera légal pour un an et la saison a été supprimée.

«Beaucoup de choses peuvent changer durant cinq ans. Ainsi, chaque année, ça nous donne l’occasion de vérifier les propriétés pour nous assurer qu’elles sont sécuritaires et conformes à notre réglementation. Aussi, certaines régions rurales ne requièrent pas de permis, mais parce que nous sommes une municipalité et que certains secteurs sont plus populeux que d’autres, nous ressentons que c’est un moyen pour garder un contrôle», a indiqué M. Laffoley.

Par contre, les feux sont autorisés dans un foyer extérieur, sans autorisation, sous certaines conditions. Il faut notamment que la structure soit située à au moins trois mètres d’un abri principal, d’un arbre ou d’une route et à six mètres du voisin.

Il est nécessaire d’avoir un extincteur ou un tuyau d’arrosage à portée de main. Les liquides inflammables sont interdits pour allumer le feu et celui-ci doit être sous la surveillance d’un adulte à tout moment. Les braises doivent être complètement éteintes par la suite.

Tout contrevenant à cet arrêté est passible d’une contravention dont le montant maximum s’élève à 1000$.