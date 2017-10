C’est la saison de la vaccination contre la grippe

Alors que l’hiver approche, le vaccin contre la grippe saisonnière est désormais disponible dans les pharmacies et les hôpitaux du Nouveau-Brunswick.

Benoît Bourque était de passage à la pharmacie Guardian de Bouctouche, lundi matin, pour obtenir sa dose de vaccin. Le ministre de la Santé a donné rendez-vous aux médias pour souligner l’importance de ce geste.

«J’encourage la population à se faire vacciner, la santé publique n’en sera que mieux servie», lance-t-il.

«Comme politicien on est en contact avec une large partie de la population, c’est une question de se protéger et de protéger les gens que l’on dessert.»

La médecin-hygiéniste en chef par intérim, la Dre Jennifer Russell, encourage les personnes les plus à risque à se faire vacciner.

«Les risques de maladies graves et de complications attribuables à la grippe saisonnière sont plus élevés chez les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent d’autres problèmes de santé chroniques.»

Le vaccin contre la grippe est offert gratuitement par la province aux enfants âgés de six mois à 18 ans et aux personnes âgées de 65 ans ou plus. La couverture provinciale concerne également les citoyens atteints de certaines maladies chroniques (troubles cardiaques ou pulmonaires, diabètes, cancer, maladies rénales…) et les professionnels en contact avec une population à risque.

Ceux qui ne répondent pas aux critères doivent débourser 20$. Tous les ans, les souches du virus de la grippe saisonnière changent. Le vaccin antigrippal est donc ajusté pour s’assurer qu’il protège contre les virus en circulation.

La grippe est une maladie infectieuse très contagieuse. Elle se propage principalement par les voies respiratoires, lorsqu’une personne infectée tousse et éternue.

En plus de ces symptômes, la personne atteinte peut éprouver de la fièvre, des douleurs musculaires, des maux de tête et un affaiblissement général de l’organisme.

La grippe ne doit pas être sous-

estimée, interpelle Jennifer Russell. La maladie est responsable d’environ 4000 décès par an au Canada.

Au Nouveau-Brunswick, plus de 1200 cas de grippe ont été confirmés en laboratoire lors de la saison grippale de 2016-2017. Des 327 hospitalisations liées à la grippe l’an dernier, 37 patients ont été admis aux soins intensifs et 14 personnes sont décédées.

«ll est reconnu que la vaccination constitue le moyen le plus efficace d’atténuer les effets de la grippe saisonnière, en particulier chez les personnes qui courent le plus de risques d’avoir des complications», insiste la Dre Russell.

Jolène LeBlanc, gérante de la pharmacie, constate que la sensibilisation progresse.

«Quand on sert nos clients, on leur recommande de se faire vacciner. On donne de plus en plus de vaccins dans les pharmacies, c’est plus pratique que de prendre un rendez-vous chez le médecin.»