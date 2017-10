Des élèves de Saint-Basile embellissent leur parc

Près d’une centaine d’élèves de l’École Régionale Saint-Basile ont bravé le temps froid et maussade lundi matin afin de refaire une beauté au parc d’eau, voisin de l’institution scolaire et de l’aréna du quartier.

Munis d’une multitude d’outils de jardinage et d’une grande volonté, les jeunes étudiants ont pris part durant une soixantaine de minutes à l’entretien et au nettoyage du parc d’eau.

Rien n’a été épargné afin d’embellir l’endroit avant l’arrivée du temps froid.

Sous la gouverne d’Adrienne «Gus» Roy, les élèves ont entre autres fait l’entretien des nombreuses plantes vivaces et annuelles qui se trouvent sur les lieux.

Accompagnées de leurs enseignantes, les élèves de six classes ont déserté l’école sur le coup de 8h30 afin de se rendre au parc qui a été inauguré en juillet dernier.

«On a décidé d’inclure les élèves afin entre autres de réduire le vandalisme et les sensibiliser au travail et à l’engagement communautaire. L’idée de départ était également de développer chez eux un sentiment de fierté et d’appartenance au parc», a expliqué Guylaine Noël, qui est agente culturelle et communautaire à l’École Régionale Saint-Basile.

Les tâches les plus complexes et qui demandaient un certain effort physique ont évidemment été confiées aux plus vieux élèves, alors que les touts petits ont eu la vie un peu plus facile.

«C’est plus le fun d’être au parc que d’être dans la classe!», a raconté Dominic Tardif, un élève de 4e année qui s’affairait alors à transporter d’imposants bacs à fleurs.

L’endroit est loin de se limiter à un simple parc avec des jeux d’eau, puisqu’on y retrouve aussi un terrain de pétanque, une aire de jeux pour enfants, des tables d’échecs, une aire de détente et un parc pour les adeptes de planche à roulettes.

«C’est une activité tellement plaisante, c’est un peu l’école de la vie…», a affirmé Adrienne «Gus» Roy, la propriétaire du jardin du même nom et à qui l’on doit l’aménagement paysager du parc.