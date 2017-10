Importation d’alcool: 21 organisations auront leur mot à dire devant la Cour suprême

L'avocat restigouchois Mikael Bernard et son client, Gérard Comeau. - Archives

L’intérêt pour l’affaire Gérard Comeau devant la Cour suprême du Canada ne se dément pas. Une douzaine de groupes présenteront leur point de vue sur le commerce interprovincial devant le plus haut tribunal du pays en plus des avocats de l’homme de Tracadie et des procureurs généraux de la plupart des provinces et des territoires.

Le geste anodin, bien qu’illégal, d’un homme qui souhaitait économiser quelques dollars en allant faire provision de bière dans la province voisine est véritablement en train de se transformer en débat national sur le commerce et le libre-échange au sein de la fédération.

Douze groupes représentant 21 organisations ont reçu l’accord de la Cour suprême pour participer à l’appel du jugement en faveur Gérard Comeau par la province du Nouveau-Brunswick.

La longue liste des intervenants va des géants de la bière Molson et Labatt jusqu’à l’Institut économique de Montréal en passant par le service d’expédition FedEx et le groupe médiatique Cannabis Culture qui possède aussi des dispensaires illégaux de marijuana.

M. Comeau, un retraité de la région de Tracadie, a reçu une contravention en 2012 pour avoir rapporté du Québec une quantité de bière et de spiritueux qui dépassait la limite permise par la loi provinciale.

Ses avocats ont cependant réussi à convaincre le juge Ronald LeBlanc de la Cour provinciale que la loi allait à l’encontre de l’article 121 de la Loi constitutionnelle de 1867 qui stipule que tous les produits cultivés, fabriqués ou manufacturés dans une province doivent être admis dans les autres provinces sans «franchise».

Le Nouveau-Brunswick, qui a porté la décision en appel, est d’avis que le juge LeBlanc y est allé d’une interprétation tellement littérale de l’article 121 qu’elle pourrait «mettre fin au fédéralisme canadien» tel qu’on le connait si la Cour suprême n’infirme pas son jugement.

Au-delà du monopole provincial sur la vente de l’alcool, la décision du juge de première instance pourrait mettre un terme à l’ensemble des barrières non tarifaires sur le commerce interprovincial comme la gestion de l’offre.

Les associations de producteurs de lait, d’oeufs et de poulet du Canada font notamment partie de ceux qui ont obtenu le droit d’intervenir devant la Cour suprême lorsque l’affaire sera entendue en décembre.

La victoire de M. Comeau «pourrait entraîner la destruction de la gestion de l’offre, un système de réglementation en place depuis des générations, dont dépendent les moyens de subsistance de milliers d’agriculteurs du pays», préviennent les producteurs dans leur requête d’intervention déposée au tribunal.

D’autres voient cependant la décision du juge LeBlanc d’un oeil très favorable.

Selon l’Institut économique de Montréal, un autre intervenant devant la Cour, cette affaire «aura un impact direct sur le libre-échange au Canada et pourrait avoir un impact significatif sur l’économie canadienne et les Canadiens ordinaires à travers le pays.»

L’Institut affirme que les barrières au commerce interprovincial comme la gestion de l’offre et les monopoles sur la vente d’alcool «limitent la concurrence, étouffent l’esprit d’entreprise et augmentent les coûts de production» au pays.

Le service d’expédition FedEx et Cannabis Culture font aussi partie des alliés de Gérard Comeau qui s’adresseront aux juges de la Cour suprême.

FedEx livre notamment du vin à ses clients qui en ont fait l’achat sur internet, peu importe où ils résident au pays, malgré l’interdiction de certaines provinces. Terre-Neuve-et-Labrador a d’ailleurs poursuivi l’entreprise en justice.

«Il existe une demande importante au Canada pour les services d’expédition express afin de soutenir le commerce électronique dans l’industrie canadienne du vin», avance FedEx.

L’entreprise craint que les organismes provinciaux de réglementation des alcools limitent davantage le commerce interprovincial si le Nouveau-Brunswick remporte son appel.

Cannabis Culture anticipe déjà les répercussions de l’affaire Comeau sur le commerce du cannabis qui est sur le point de devenir légal. Si elle est maintenue, la décision du juge LeBlanc couperait assurément l’herbe sous le pied des provinces comme l’Ontario qui ont déjà annoncé que la vente du cannabis sera confiée uniquement à une société de la Couronne.

«(Nous) sommes d’accord avec la décision du juge LeBlanc et sommes d’avis que des règlements provinciaux onéreux constitueraient des formes inexcusables d’obstacles tarifaires et non tarifaires au Canada», avance Cannabis Culture.

Molson et Labatt, qui sont représentés dans cette affaire par Canada’s National Brewers, semblent vouloir défendre le statu quo, selon les documents qu’ils ont déposés au tribunal.

«Les brasseurs ont vécu avec la structure actuelle des monopoles provinciaux des alcools depuis la fin de la prohibition et ont organisé leurs entreprises en considérant que les provinces ont les compétences constitutionnelles pour faire différents choix réglementaires même si ces différences rendent l’importation ou l’exportation de bière plus difficile ou plus coûteuse.»

Le Québec, qui a également déposé son mémoire, se range résolument derrière la position du Nouveau-Brunswick.

À son avis, les monopoles d’État sur le commerce d’alcool, la production et le commerce d’électricité et l’encadrement des jeux de hasard et d’argent «ne pourraient subsister dans leur forme actuelle» si la Cour suprême donnait raison à Gérard Comeau.

«Rappelons que les objectifs principaux derrière la création et le maintien de ces entités d’État sont la protection de la santé et de la sécurité publiques, ainsi que la redistribution de la richesse», notent les avocats du gouvernement québécois.

Les juges entendront les arguments des parties à Ottawa les 6 et 7 décembre.